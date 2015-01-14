به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز از دستگیری «هوانگ سئون» فعال طرفدار کره شمالی و حامی اتحاد دو کره در سئول خبر داد.

این بازداشت در پی اخراج «شین اون» زن 54 ساله آمریکایی - کره ای انجام می شود که اظهاراتش در تمجید از کره شمالی باعث شد تا خاک کره جنوبی را ترک کند.

این اقدام درحالیست که پیونگ یانگ ضمن هشدار به سئول درباره تحرکات علیه کره شمالی اعلام کرده است که چنین اقداماتی به برگزاری مذاکرات سطح بالا میان دو کره خدشه وارد می کند.

وزارت دفاع کره جنوبی نیز در این بین ادعا کرده است که کره شمالی شمار ارتش سایبری خود را به شش هزار نفر افزایش داده که این برآورد بسیار بیشتر از برآورد پیشین مبنی بر حضور سه هزار نیرو در ارتش سایبری این کشور است.