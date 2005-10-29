جشنواره فيلم زيتون سرخ تمديد شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، با توجه به استقبال خيلي خوب وتقاضاهاي حضوري وتلفني هموطنان وعلاقه مندان به فيلم وفيلم سازي مبني براينكه مهلت داده شده براي ارسال آثاربه اين جشنواره محدود بوده ، مهلت ارسال آثارتا 20/8/84 تمديد شد .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگسراي انقلاب حاكي است: دومين جشنواره زيتون سرخ دردوبخش الف - فيلم هاي يك دقيقه اي ب- فيلم هاي يك تا پنج دقيقه اي وبا موضوعات 1- مظلوميت ملت فلسطين 2- بررسي تفكرشوم صهيونيسم 3- انتفاضه بيداري اسلامي ازاول مهرماه آغازشد ويك ماه مهلت داشت كه علاقه مندان جهت شركت دراين مسابقه آثارخود را به نشاني : تهران ، صندوق پستي 449-13185 ارسال نمايند .

گفتني است علاقه مندان مي توانند جهت شركت دراين جشنواره آثارخود را به دوصورت 1- فيلم ونماهنگ 2- پويانمايي ( انيميشن ) به نشاني فوق ارسال ويا جهت كسب اطلاعات بيشتربا شماره تلفن 55408663 ويا پست الكترونيكي info@zeytoonsorkh.ir تماس حاصل نمايند.

زمان برگزاري جشنواره دي ماه سال جاري مي باشد .

مكان و زمان دقيق برگزاري جشنواره متعاقبا اعلام مي گردد .