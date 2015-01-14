عدم نقدپذیری مدیران از آفات خودپسندی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در اردبیل تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید ضمن اعتقاد به مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی بحث اخلاق محوری اهمیت ویژه دارد.

وی اخلاق محوری، حفظ شئونات اشخاص، پرهیز از ایجاد تنش های غیر ضروری، پرهیز از تلاطم های روانی و سیاسی و التهاب سیاسی را ضروریات نقد در رسانه ها دانست و به استقبال از چنین نقدی تاکید کرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه نقد رسانه ها در تسهیل و اصلاح روند توسعه استان نقش موثری را ایفا می کند افزود: در یک سال گذشته بخشی از توفیقات استان در سایه نقد رسانه ها بوده است.

خدابخش با تاکید به ضرورت طرح اقدامات اصلاحی افزود: این خواسته را از همه مدیران استانی داریم که از نقد سازنده رسانه ها استقبال کنند.

وی نقد ناپذیری یک مدیر را از آفت های خودپسندی دانست و گفت: همه مدیران باید نقدپذیر باشند، گوش شنوا داشته باشند و فضا را برای ترویج نقد فراهم سازند.

رئیس شورای اداری استان تاکید کرد که دولت به هچ وجه به خبرنگاران به عنوان مدیحه سرا نیاز ندارد و در مقابل انتظار می رود اقداماتی که انجام می شود نیز در رسانه ها طرح شود.

خدابخش با بیان اینکه مسائل غیر واقعی طرح شده در رسانه ها دوام ندارد، افزود: برخی نقد ها ناخواسته فرصت نقد رسانه های معاند را فراهم می سازد.

وی افزود: گاها برخی مطالب عنوان شده در رسانه شاید هم درست باشد و ممکن است بازی کردن در میدان دشمن بوده و در تیتر هر چند درست است اما در محتوا درست نباشد.

رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه در بحث توسعه، اردبیل چند دهه با استان های برخوردار کشور فاصله دارد، ادامه داد: در راستای دست یابی به توسعه باید رسانه ها کمک کنند.

وی طرح مطالبات به حق مردم در رسانه ها را خواستار شد و گفت: در ایجاد رفاه برای شهروندان، افزایش درآمد، فضا سازی و نگه داری نخبگان دانشگاهی می توان از رسانه ها مدد گرفت.

استاندار اردبیل خطاب به مدیر عامل خبرگزاری دانشجویان ایران افزایش ۱۷ برابری اعتبارات عمرانی استان و آغاز به کار مجدد دو سد عمارت در گرمی و گیوی در کوثر را دستاوردهای قابل توجهی برای استان خواند.

خدابخش با بیان اینکه اشتغال دوره ساخت خیلی مهم نیست، افزود: با این وجود این پروژه ها تا اردیبهشت ماه راکد بودند اما کارگران مجددا به سر کار برگشته اند.

وی با بیان اینکه از محل اعتبارات مهار آب های مرزی صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار به استان اختصاص یافته است، افزود: در شمال استان ۸۳ هزار هکتار از اراضی از دیم به آبی تبدیل می شود و با دوبار کاشت در واقع ۱۶۶ هزار هکتار اراضی آبی در این منطقه خواهیم داشت.

رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه باید به دنبال کشت متنوع گام بر داریم، ادامه داد: در حال حاضر کشت پسته و زعفران در استان عملی شده است.

به گفته خدابخش اختصاص دو هزار هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی و انتخاب چند نقطه از شمال استان برای اتصال به منطقه آزاد ارس در کنار تصویب پارک علم وفن آوری و اختصاص بودجه به آن ابزارهای توسعه استان خواهد بود.

وی با یادآوری آغاز به کار مطالعات سه زون معدنی قزل اوزن، ساوالان و باغرو، اضافه کرد: یکی از زمینه های سرمایه گذاری در استان صنایع معدنی است که در پی اتمام مطالعات اینکه چه معدنی داریم و استخراج کدام توجیه دارد مشخص خواهد شد.

استاندار اردبیل از اعلام آمادگی یک شرکت کویتی برای هتل سازی در استان خبر داد و افزود: زمین لازم در اختیار این شرکت قرار می گیرد و قرار است طی هفته های آتی با این شرکت صحبت کنیم.

خدابخش همچنین از فعال شدن مجدد پروژه پل معلق مشگین شهر خبر داد و گفت: در این مجموعه جامپینگ ۱۰۰ متری، پاراگلایدر، بالن و کالسکه با گوزن فعال می شود.