اجرای یک نمایش برای هنرمندان/ کارگاه آموزشی دانشگاه تهران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه اساتید امریکایی پس از اجرای یک نمایش و دو سمینار به کار خود در دانشگاه تهران پایان داد. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پس از گذراندن دو کارگاه دراماتورژی و کارگردانی در رشته تئاتر عروسکی توسط اساتید امریکایی نمایش «صندلی ها را روی صحنه بردند.

روز گذشته 23 دی ماه 1393 کار پایانی کارگاه آموزشی اساتید آمریکایی با دانشجویان کارشناسی ارشد تئاتر عروسکی دانشگاه تهران ساعت 13 در سالن استاد سمندریان دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی این دانشگاه برگزار شد و دانشجویان نتایج کارگاه 10 روزه خود را با نمایش «صندلی ها» به اجرا گذاشتند.

شیوا مسعودی طراح و برگزار کننده این کارگاه بود که به مدت 10 روز از 13 تا 23 دی ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.

بعد از اجرای این نمایش که از خاطرات دانشجویان با «صندلی ها» شکل گرفته است، سخنرانی خانم تئودورا اسکیپیترز با عنوان نگاهی به تئاتر معاصر عروسکی آمریکا و سخنرانی آندره آ بالیس درباره ی خلق «صندلی ها» در 10 روز دراماتورژی یک تئاتر عروسکی در ساعات 15 16 در سالن کنفرانس دانشگاه تهران برگزار شد.

تئودورا اسکیپیترز و آندره آ بالیس از دانشگاه در نیویورک به دعوت شیوا مسعودی مدرس و کارگردان تئاتر مهمان دانشگاه تهران بودند تا ضمن برگزار کارگاه آموزش ١٠ روزه از ١٣ تا ٢٣ دی برای دانشجویان رشته تئاتر عروسکی و سخنرانی درباره «جنبش های معاصر در تئاتر عروسکی» و «دراماتورژی در نمایش عروسکی»، با همکاری آنها تک اجرایی از نمایش «صندلی ها» اوژن یونسکو داشته باشند. این دو استاد که پیش تر در امریکا، اجرایی با یک عروسک سه متری داشته اند، همان عروسک را برای اجرا در اینجا نیز با دانشجویان بازسازی کردند.

«زن، مسلسل، جاده» میزبان هنرمندان می شود

نمایش «زن، مسلسل، جاده»، این نمایش در روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 دی ماه در سالن کوچک تالار محراب میزبان هنرمندان خواهد بود.

نمایش «زن، مسلسل، جاده» که تا 30 دیماه 93، ساعت 18:30 روی صحنه خواهد بود، به قلم سید علی تدین صدوقی عضو کانون ملی منتقدان به رشته تحریر درآمده است و داستان زن مددکاریست که در جنگ اسیر شده، یک تیمسار عراقی او را به عقد خود درآورده، در خانه حبس می کند.

این نمایش به کارگردانی مشترک سید علی تدین صدوق و مهسا گنجی، یک شب در میان با دو متد متفاوت بازیگری، توسط دو گروه بازیگر روی صحنه می رود و مریم میرعابدی، مینا قاسمی زواره، مهسا گنجی و مریم مریجی در آن ایفای نقش می کنند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از آهنگساز و نوازنده ویولون: وحید چهل امیرانی، پرکاشن: پوریا متین یگانه، دستیار کارگردان و مشاور متن: شیوا منتظری، دکور و طراح نور: اکبر شجاعی، طراح لباس : مهناز قاضی، چهره پرداز: الینا قاضی زاده، طراح آفیش و بروشور : شکیبا منتظر، اجرای آفیش و بروشور: حمیدرضا محرابی، مدیر اجرایی: مجتبی عراقی، مدیر صحنه، موسیقی و نور: ستاره حامدی، منشی صحنه: کاملیا عظیمی، روابط عمومی: مریم رها، عکاس : دیبا آرمان و گلناز شوری زاده، تدارکات علی رضایی.