ساماندهی 4 هزار کودک کار و خیابان/پذیرش کودکان فقط با حکم قضائی

دکتر همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جمع آوری و ساماندهی کودکان خیابانی اشاره کرد و گفت: عملیات جمع آوری این کودکان یک پروسه کوتاه مدت است و بدون دردسر و هزینه می توان نسبت به این کار اقدام کرد اما نگهداری، بازپروری و جامعه پذیری کودکان کار و خیابان یک پروسه طولانی مدت است که پرهزینه و پردردسر خواهد بود.

وی از توسعه مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: در مورد نگهداری و ساماندهی این کودکان مشکلی نداریم و تا به حال نشده کودکی به ما معرفی شود اما وی را تحویل نگیریم.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، ساماندهی کودکان خیابانی و کار نیاز به مشارکت دستگاه های ذی ربط مانند نیروی انتظامی، شهرداری و قوه قضایی دارد که البته نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی فقط با حکم قضایی باید باشد و بدون حکم کودکی را تحویل نمی گیریم.

هیچ کودکی بدون حکم قضایی پذیرش نمی شود

وی با اشاره به اینکه نمی توان کودکی را بدون دستور قضایی در مراکز نگهداری کرد گفت: در غیر این صورت والدین می توانند از سازمان بهزیستی برای نگهداری کودکشان از بهزیستی شکایت کنند که در این صورت باید کودک به خانواده تحویل داده شود.

هاشمی افزود: اگر جمع آوری کودکان خیابانی با مشارکت قوه قضاییه و براساس قانون باشد در مراکز بهزیستی پذیرش خواهند شد.

وی از تشکیل گروه هایی برای جمع آوری کودکان خیابانی در استانها خبر داد و گفت: در این گروه ها بهزیستی مداخلات اجتماعی لازم را انجام می دهد تا جایی که بتوان این کودکان را از سطح شهرها پاک کرد.

فعالیت 60 مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان

هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 مرکز نگهداری مربوط به این کودکان فعال است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 4 هزار کودک کار و خیابان جمع آوری و در مراکزمان ساماندهی شدند و در سال گذشته نیز نسبت به ساماندهی 5 هزار کودک اقدام شده بود.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت پدیده های اجتماعی مانند کودکان خیابان نسبت به گذشته روز به روز وخیم تر و شدیدتر می شود،ادامه داد: باید براساس شرایط فعلی جامعه اقدام کنیم و با شناسایی شگردهای مختلفی که در شهرها برای سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان وجود دارد اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی اظهارداشت: گروه های خاصی هستند که از بچه ها سوء استفاده می کنند که البته این شناسایی و ساماندهی نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دارد.

جمع آوری و ساماندهی کودکان نیازمند همکاری همه دستگاهها

وی با اشاره به اینکه نقش بهزیستی مداخلات مددکار محور است گفت: برای رسیدگی و رفع مشکلات کودکان خیابانی و اقدام علیه سوءاستفاده از آنان نیاز به احکام قضایی و مشارکت بیش از پیش آنها دارد.

رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه پدیده های اجتماعی به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند، افزود: این پدیده ها ممکن است آسیب هایی را نیز به همراه داشته باشند بنابراین وظیفه همه دستگاه هاست که با توسعه همکاری های خود در رفع این مشکلات اقدام نمایند.

هاشمی گفت: شهرداری نیز می تواند با توسعه مراکز تخصصی و ساماندهی کودکان کار و خیابان در این زمینه ما را یاری دهد که البته در حال حاضر مراکزی با عنوان سرای ساماندهی از سوی شهرداری فعال است که مددکاران ما نیز در آنجا خدمات لازم را ارائه می دهد.