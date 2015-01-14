تفکر انقلاب اسلامی به تمام جهان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مطهری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت رفسنجان به 26 دی ماه سالروز فرار شاه معدوم از ایران اشاره کرد و اظهار داشت: رژیم پهلوی 50 سال در ایران حکومت کرد و دین زدایی و ضدیت و مبارزه با ارزشهای دینی الویت اصلی حکومت پهلوی بود که از سوی آمریکا به رضاخان و محمدرضا شاه دیکته شده بود.

وی با تأکید بر اینکه امروز نیاز است تا برای جوانان تبیین شود که چه اقدامات بیشماری از سوی حکومت پهلوی به مردم تحمیل شد، تصریح کرد: تبدیل تاریخ هجری شمسی به پادشاهی اولین اقدام ضد دینی پهلوی بود و دفاع تمام قد از رژیم صهیونیستی از دیگر برنامه های اصلی شاه ایران بود تا جایی که شرکت های اسرائیلی در ایران فعال بودند و پول های مردم مسلمان را برای مقابله با فلسطینی ها هزینه می کردند که این بسیار سنگین بود.

وی با بیان اینکه رواج مشروب‌خانه‌ها در دولت شاه رسمیت داشت و مسئولان اجرایی موظف به حمایت از آن‌ها بودند و اگر مسئولی حمایت نمی‌کرد، عزل می‌شد، ادامه داد: رواج بی‌بندوباری و برهنگی و بدحجابی از ماموریت‌های دیگر شاه در ایران بود و نخستین کسانی که به ترویج آن پرداختند خانواده او بودند و از همین رو تحمل این اوضاع برای مردم سخت و دشوار بود.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) بصیرتی که در وجود خود داشت به مردم منتقل کرد و انقلاب به سرعت شکل گرفت و آمریکا که متوجه ضعف شاه شد او را فراری داد.

سردار مطهری افزود: قبل از ورود امام به ایران، شاه معدوم از مصر به مراکش رفت و سپس در باهامای انگلیس با ویزای گردشگری اقامت کرد و 10 فروردین 58 برای معالجه به آمریکا رفت. با بیماری که شاه داشت و عملی که می‌شد 2 هفته بیشتر زنده نمی‌ماند و آمریکا برای عمل او پافشاری می‌کرد چراکه می‌خواست او را زودتر از صفحه روزگار محو کند و خیالش راحت باشد.

این مسئول تصریح کرد: سرگذشت همه دست‌نشانده‌های غرب و خوش‌خدمتی کردن به آمریکا و غرب همین است و کسانی که چشم امید به غرب دارند باید از عاقبت شاه درس بگیرند.

سردار مطهری عنوان کرد: زمانی که دشمن پهلوی را از دست داد به گروه‌های تروریستی روی آورد و با کودتا و ترورهای شخصیتی نیز کاری از پیش نبرد. جنگ تحمیلی یکی دیگر از راه‌های براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که آن هم نتوانست انقلاب اسلامی را از پای درآورد و آمریکا از صدام هم ناامید شد.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله کرمان تأکید کرد: تفکر انقلاب اسلامی که خواسته امام خمینی (ره) بود به تمام دنیا صادر شده و امروز بیداری اسلامی از برکات دوران دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: شکل‌گیری بسیج در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و ... ناشی از صدور تفکر انقلاب اسلامی به جهان به ویژه جهان اسلام است.