بدون مجوز مدیریت استان افزايش عوارض مسافرت به مناطق آزاد ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته در ستاد تسهیلات سفر در استان تلاش زیادی از سوی مدیران و دستگاه های اجرایی انجام شد تا امور و کارهای عقب مانده به نحو خوبی مدیریت شود، اظهار داشت: از همین الان نیز باید با رصد مشکلات و تنگناها گام در راه بهبود شرایط برداریم.

وی با بیان با گسترش موارد سفر در مدت زمانی کوتاه منتهی به روزهای پایانی سال به استان شرایط برای مدیریت امور را دشوارتر می کند، گفت: در حال حاضر نیز در برخی از امور چالش هایی داریم که در این میان می توان به مسائل مرتبط با مسیر دریایی پل به لافت اشاره کرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان در ایام نوروز به میلیون ها نفر خدمات می دهد و این خود به نوعی خدمت رسانی در سطح ملی محسوب می‌شود به برخی از مسائل پیش آمده طی سال گذشته در باب منطقه آزاد کیش و قشم اشاره و افزود: اگر قرار است با آبروی مدیریت استان و مردم استان بازی شود نمی توانیم تحمل کنیم و ساکت بشینیم پس بهتر است که مدیران در تمامی استان و مناطق آزاد امور را به درستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه باید از سواحل صیانت شود، تاکید کرد: نباید زمینه اشغال ساحل از طرف هیچ کس فراهم شود.

جادری از مقامات سازمان منطقه آزاد قشم خواست هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی و استانداردسازی اسکله های پل و لافت اقدام کنند و اگر این اقدام را نکنند مجبوریم اسکله را ببندیم و در این میان هم مردم و هم خود منطقه آزاد متضرر می شوند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: از همین الان اعلام می کنیم که هر گونه افزایش عوارض در ارتباط با مسافرت به مناطق آزاد و سایر بخش ها بدون مجوز مدیریت عالی استان ممنوع است.

وی اظهار امیدواری کرد مسئولان مربوطه با درک شرایط و توجه به اوضاع رفاهی گردشگران رفتار کنند.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای امنیتی و انتظامی نیز خواست مثل همیشه برای برقراری امنیت در زمان مسافرت های نوروزی گام در راه استقبال از سال نو بردارند.