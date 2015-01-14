سازمان ثبت احوال مرجع اصلی انتشار آمار ازدواج و طلاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخی موازی کاری ها در انتشار آمار رویدادهای ازدواج و طلاق در کشور و برخی ابهامات به وجود آمده در این زمینه، سازمان ثبت احوال کشور تصمیم گیری در این خصوص را به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار پیشنهاد کرد که این کمیسیون نیز در نود و یکمین جلسه خود سازمان ثبت احوال کشور را مرجع اصلی انتشار آمار ازدواج و طلاق دانست.



در نودویکمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، با توجه به مستندات قانونی و توضیحات ارائه شده توسط نمایندگان سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تعامل نزدیک و ارزنده بین این سازمان و سازمان ثبت اسناد کشور، نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.



در این کمیسیون موضوع رفع موازی کاری در انتشار آمار و اطلاعات در دستگاه های اجرایی عضو نظام آماری کشور و تعیین مرجع رسمی انتشار آمارهای تخصصی به ویژه آمار رویدادهای ازدواج و طلاق مورد بررسی قرار گرفت.



با توجه به نوین سازی سازمان ثبت احوال کشور و در راستای بروز رسانی پایگاه اطلاعات جمعیتی و طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک، وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط (آنلاین) از طریق دفاتر ازدواج و طلاق در پایگاه اطاعات جمعیتی ثبت و بارگذاری می شود.



همچنین طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند حداکثر هر ۱۵ روز یکبار این وقایع را در قالب اعلامیه مربوطه جهت ثبت در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ادارات ثبت احوال تحویل و رسید دریافت کنند.



همچنین، طبق بند «ز» ماده یک همین قانون، سازمان ثبت احوال کشور موظف است آمار انسانی سراسر کشور را تهیه و منتشر کند.