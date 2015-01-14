ساخت سد دالکی محدود به اعتبارات دولت نیست/ استفاده از فاینانس خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی سد دالکی دشتستان در استان بوشهر با حضور وزیر نیرو و با رمز "محمد رسول‌الله " و سه انفجار در محل ساختگاه این سد آغاز شد.

در ابتدای این مراسم مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر به نقش موثر این سد اشاره کرد و افزود: سالانه 300 میلیون متر مکعب سیلاب در ایستگاه سر قنات هدر میرود که با ساخت این سد و ذخیره این آب، تحول عظیمی در کشاورزی و رونق اقتصاد در این منطقه به وجود خواهد آمد.

شاپور رجایی با بیان اینکه در ساخت سد دالکی 360 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه مطالعات فنی و زیست محیطی آن انجام شده، در صورت تامین اعتبار و مطابق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده، این سد در مدت چهار سال ساخته خواهد شد.

در ادامه این مراسم وزیر نیرو کار در بخش آب را ارزشمند و مورد جلب رضایت الهی دانست و اظهار داشت: آب محور توسعه است وبرای پیشبرد صنعت، کشاورزی و حتی ارتقای زندگی مردم نقش این نعمت الهی غیر قابل انکار خواهد بود.

چیت چیان در ادامه با تشکر از شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در خصوص تامین روش‌های منابع مالی این سد، افزود: خوشبختانه در تامین روش‌های مالی این سد به منابع محدود دولت اکتفا نشد و آب منطقه ای بوشهر با روش هوشمندانه‌ای توانست با استفاده از ماده 56 و فاینانس خارجی گام‌های موثری را برای تسریع در اجرای این سد بردارد.

وی لزوم تغییر در روش‌های الگوی کشت، الگوی مصرف آب و تغییر در نظام‌های آبیاری را خواستار شد و بر لزوم مدیریت مشارکتی و ایجاد تشکل‌های آب بران تاکید کرد.

گفتنی است در این مراسم مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استاندار و جمعی از دیگر مسئولان استانی و شهرستانی وزیر را همراهی می‌کردند.