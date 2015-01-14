تدوین سند روستایی نیازمند داشتن دیدگاه جامع و یکپارچه است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی تدوین سند توسعه روستایی استان قزوین و شکل دهی روستاهای خلاق اقتصادی ظهر چهارشنبه با حضور مهدی پورطاهری مدیرگروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس،منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری،کریم حبیبی انبوهی مدیرکل امور روستایی استانداری،بخشداران ، اعضاء شوراهای اسلامی و دهیاران 20 روستای منتخب در سالن باقرالعلوم استانداری قزوین برگزار شد.

مهدی طاهرخانی در این نشست گفت: در آستانه تنظیم سند توسعه کشور خوشبختانه به صورت جدی به روستا توجه شده و جایگاه ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شده و از استانها درخواست شده با کمک مدیران محلی نسبت به شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های موجود در مناطق خود اقدام کنند تا در برنامه ریزی ها لحاظ شود.

وی اضافه کرد: در گذشته مشارکت روستائیان در امور توسعه جدی نبود و در برنامه پنجم عملا کاری نشد و تنها در حد شعار باقیماند اما امروز دولت مصمم است در برنامه ششم از جوامع محلی استفاده کند تا بتوانیم ضمن کنترل مهاجرت به توسعه روستایی کمک کنیم.

کارشناس ارشد جغرافیانی انسانی یادآورشد: در استان قزوین 20 روستای نمونه برای اجرای طرح در نظر گرفته شده تا سند توسعه روستایی برای آن تهیه شود که در این راستا بخشداران و دهیاران با عمل به وظایف خود می توانند به رونق مناطق دورافتاده کمک کرد.

طاهرخانی گفت: متون توسعه پایدار نشان می دهد با نظریه های نهادسازی و ظرفیت سازی و توانمند کردن روستاها، مشارکت مردم می توان در مسیر رفاه عمومی و خوشبختی جامعه انسانی گام برداشت.

خدمات زیربنایی در روستاها موفق بوده

این مسئول گفت: اگر چه توانسته ایم در عمران و رفاه روستایی بشدت موفق عمل کنیم اما شاید چون به صورت مکمل خدمات را جلو نبرده ایم بازتاب ها خوب نبوده است.

وی اضافه کرد: در قزوین 56 درصد اعتبارات وارد مناطق روستایی می شود اما هنوز بازخورد آن مطلوب نیست که در فرآیند برنامه ریزی در افق آینده باید برخی امور اصلاح شود و اگر بخواهیم از ظرفیت مناطق روستایی بدرستی برخوردار شویم نیازمند تدبیر، برنامه ریزی و توجه به ظرفیت مناطق هستیم.

طاهرخانی یادآورشد: برای توسعه روستایی به دیدگاه جامع و یکپارچه نیازمندیم تا بتواند افکار عمومی را نیز به خود جلب کند و سند توسعه به دلیل آنکه قادر است زوایای پنهان مناطق روستایی را آشکار کند از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی بیان کرد: سند توسعه جنبه فرآیندی دارد و با حضور جوامع محلی و ذینفعان بومی به شناسایی ظرفیت ها و تواناسازی وجوه اجتماعی، محیطی، کالبدی روستاها می پردازد و با ایجاد بستر لازم برای اجرای اقدامات پیش بینی شده در جهت توسعه خود اتکا و پایدار مناطق روستایی تقش آفرین است.

راهکار سرمایه گذاری روستایی را فراهم کنیم

این مسئول بیان کرد:باید دنبال راهکارهایی باشیم که چگونه میتوان ظرفیت های سرمایه گذاری روستایی را افزایش داد که برای تحقق آن لازم است محدودیت ها، موانع، توانمندی و ظرفیت های روستایی را شناسایی کرده و برای استفاده مطلوب از آن اقدام کنیم.