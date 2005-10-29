فرهنگ اصطلاحات شاهپور اردشير " جي . رپورتر " منتشر شد

به گزارش خبر نگاركتاب مهر، شاهپور اردشير متولد 20 مرداد 1299 و فرزند اردشيرجي ، مامور سياسي اطلاعاتي انگلستان است . وي فارغ التحصيل دانشگاه كمبريج انگلستان است و حدود بيست سال در ايران زندگي كرده و از سوي وزارت خارجه انگليس سمت هاي سياسي و اطلاعاتي داشته است .

وي مدتي معلم زبان انگليسي ثريا همسر شاه بوده و گفته مي شود در كودتاي 28 مرداد 1332 رابط آمريكا و انگليس بوده است . او اكنون در 84 سالگي سر لشگر بازنشسته و مقيم لندن است .

شاهپور اردشير كه از خبرنگاران قديمي روزنامه هاي انگليسي در ايران ، از جمله روزنامه تايمزاست درسال 1351 زماني كه دكتر بهرام فره وشي رئيس دانشگاه تهران بوده ، فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي را توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر مي كند .

به گزارش مهر، چاپ جديد اين كتاب با ويرايش ، افزايش وكاهش و به روزكردن اصطلاحات به همت دكترعرفان قانعي فرد راهي بازارنشرگرديده است . همچنين قانعي فرد از احتمال انتشار گفتگويش با شاهپوراردشيردرباره تاريخ سياسي معاصرايران به مهر خبر داد.

لازم به ذكر است كتاب فرهنگ اصطلاحات فارسي به انگليسي شاهپور اردشير پس از سي سال درسال 81 تحت نظارت دكتر جاويد قيطان چي در 380 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گرديده .

چاپ جديد اين فرهنگ لغت كه توسط انتشارات رسا منتشر گرديده در 580 صفحه و به قيمت 5500 تومان و در شمارگان 2200نسخه وارد بازار كتاب گرديده است.