استفاده از ظرفیت های كردستان برای تقویت ورزش پیوند اعضا ضروری است

به گزارش خبرنگار، سید محمد باقر فاطمی بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هئیت پیوند اعضاء و بیماران خاص استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان با توجه به پتانسیل ها و موقعیتی که دارد می تواند در این رشته حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی افزود: باید با برنامه ریزی، تعامل و داشتن اعتماد به نفس بسترهای لازم را برای توسعه و ترویج این رشته ای ورزشی فراهم کرد.

رئیس فدراسیون پیوند اعضاء و بیماران خاص بیان کرد: با توجه به شرایط خاص این رشته ای ورزشی باید اداره کل ورزش حمایت های ویژه ای را داشته باشد و و همچنین فدراسیون از هئیت های فعال استانی حمایت های مادی و معنوی ویژه ای دارد.

فاطمی یادآور شد: در حال حاضر پنج میلیون دیالیزی، دیابتی، تالاسمی، هموفیلی و بیمار‌های خاص در کشور وجود دارد و استفاده از آنها می تواند ظرفیت مناسبی برای ترویج و توسعه این رشته ای ورزشی باشد.

وی ادامه داد: مخاطبان این فدراسیون در کل کشور شامل بیماران تالاسمی و هموفیلی، دیالیزی، دیابتی و پیوندی هستند و جذب این گونه بیماران خاص در کل کشور یکی از اولویت های فدراسیون است.

رئیس فدراسیون پیوند اعضاء و بیماران خاص گفت: کردستان در این حوزه نیز دارای ظرفیت های است و در استان 70 هزار مبتلا به دیابت دارد و 30 درصد مردم مریوان مبتلا به دیابت و 50 درصد آنها نیز بیماری ‌های فشار خون دارند.

فاطمی اظهار داشت: متاسفانه از این تعداد تنها 14 هزار نفر برای غربالگری مراجعه کرده اند و ورزش می تواند از آنها استفاده کند.

وی افزود: تعامل با کمیته های بیماران خاص باید یکی از اولویت های هئیت در راستای توسعه و ترویج این رشته ای ورزشی در استان باشد.

رئیس فدراسیون پیوند اعضاء و بیماران خاص بیان کرد: باید قبول کرد که ورزش برای بیماران خاص نوعی درمان روحی و جسمی است و از این رو باید با تغییر نگرش مسئولان و آحاد جامعه بستر را برای ترویج این رشته ای ورزشی فراهم کرد.

فاطمی یادآور شد: یکی دیگر از اولویت های کاری هئیت باید تبلیغ موضوع اهدای عضو و اهدای خون باشد.

در اين جلسه فرزاد هلالي با كسب اكثريت آراء به عنوان رئيس هيئت بيماران خاص كردستان انتخاب شد.