مکانیزاسیون کشاورزی در اردبیل شماره گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نیکشاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: شماره گذاری مکانیزاسیون کشاورزی به ویژه تراکتور و کمباین برای اولین بار در استان انجام می شود.

وی این مهم را جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: در سطح استان با هماهنگی معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی این خدمات برای ارائه تسهیلات به صاحبان مکانیزاسیون کشاورزی آغاز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان از مزایای این طرح را صدور کارت سوخت و سند مالکیت رسمی بنام مالک تراکتور و کمباین عنوان کرد.

نیکشاد با بیان اینکه شماره گذاری به هدف ساماندهی و نظم دهی به مکانیزاسیون کشاورزی انجام می شود، افزود: آن دسته از دستگاههایی که مدل مونتاژ آنها از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۹ است در این طرح مشارکت داده می شوند.

وی اضافه کرد: صاحبان این دستگاهها می توانند به منظور تشکیل پرونده شماره گذاری به مراکز خدمات یا مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای محل سکونت خود مراجعه نمایند.