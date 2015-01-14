کمتر از ۵ درصد از تماس ها با سامانه ۱۶۹۰ مربوط به شکایات تعرفه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری در نشست خبری وضعیت رسیدگی به شکایات در سامانه ۱۶۹۰ ونظارت بر تعرفه ها، ضمن بیان این مطلب افزود: از مجموع تماس‌های با سامانه ۱۶۹۰ تعداد ۲ هزار و ۶۱۴ تماس مرتبط با تعرفه‌ها بوده است.

وی با بیان این که بیشتر نظارت های ستاد نظارت بر تعرفه در بخش خدمات بستری است، گفت: نظارت ها به دو صورت انجام می شود که شامل نظارت فعال و دیگری نظارت بر شکایات واصله از طریق سامانه ۱۶۹۰ است.

به گفته دبیر ستاد نظارت بر تعرفه ، چنانچه مشکل و شکایتی در خصوص خدمات سرپایی وجود داشته باشد براساس پروتکل‌های قبلی رسیدگی انجام می شود.

وی در ادامه افزود: در بخش نظارت های فعال، ۳۲۰ مورد بازدید از بیمارستان های دولتی و خصوصی و مراکز جراحی محدود انجام شده است که در این بازدیدها ۲ هزار و ۱۵۰ پرونده بستری مورد رسیدگی قرار گرفته است.

دکتر جهانگیری با اشاره به شکایات منعکس شده به سامانه ۱۶۹۰، افزود: ۵۳ مورد پرونده در بخش بستری و در مراحل اولیه تشکیل شد که از این تعداد ۳۸ پرونده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع شده است که ۲۷ مورد از این پرونده ها مرتبط با تخلف موسسات و ۱۱ مورد مرتبط با تخلف پزشکان بوده است.

وی ادامه داد: از ۱۱ پزشکی که پرونده آنها به دادسرای انتظامی ارجاع شده است حکم ۴ پزشک در تهران اعلام شده و پرونده ۴ پزشک دیگر در حال بررسی است و ۳ پزشک هم منع تعقیب برای آنها صادر شده است.

به گفته دبیر ستاد نظارت بر تعرفه، در کل کشور به غیر از تهران ۱۷ مورد پرونده به دادسرای انتظامی رفته است و دو حکم صادر شده و بقیه موارد در حال بررسی است.

وی با بیان این که از ۲۷ بیمارستانی که از آنها شکایت شده، ۵ بیمارستان محکوم شده اند، افزود: از این تعداد بیمارستان، ۴ بیمارستان خصوصی بوده است که البته این بیمارستان ها به دلیل دریافت وجه اضافه محکوم نشده اند بلکه دلیل محکومیت آنها عدم رعایت استاندارد تعرفه ای بوده است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: پرونده ۶ بیمارستان در حال بررسی و شکایت از ۱۶ بیمارستان هم وارد نبوده است.

دبیر ستاد نظارت بر تعرفه‌ها همچنین، میانگین اضافه دریافت در بیمارستان‌های متخلف را زیر یک میلیون بیان کرد و گفت: در پزشکان میانگین اضافه دریافتی زیر ۲ میلیون بوده است.

وی بر ضرورت اعتماد میان پزشک و بیمار تاکید کرد و گفت: هدف نظارت ها قطع ارتباط مالی مستقیم میان پزشک و بیمار است.

دکتر جهانگیری در ادامه، مجازات پزشکان متخلف را در مرحله اول سه ماه محرومیت از طبابت، جریمه نقدی و درج در پرونده عنوان کرد و افزود: در صورت تکرار تخلف از سوی پزشک، محرومیت از طبابت بین یک تا ۵ سال در نظر گرفته شده است.

وی همچنین بابیان این که نظارت های ستاد نظارت بر تعرفه، بر کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی، موسسات درمانی و سازمان های بیمه گر و تکمیلی صورت می گیرد، افزود: این نظارت ها از اول آبان ماه شروع شده است.

دکتر جهانگیری در ادامه از یک مورد شکایت یک پزشک از یک موسسه درمانی خبر داد و گفت: این شکایت در حال بررسی است.

دبیر ستاد نظارت بر تعرفه همچنین در خصوص برخی شکایات به ناحق مردم از پزشک و یا موسسه درمانی، افزود: چنانچه شکایت مردم از پزشک به ناحق و در جهت افترا باشد، سازمان نظام پزشکی آن را پیگیری و در صورت لزوم طرح شکایت می کند.

دکتر جهانگیری در ادامه با بیان این که قبل از اجرای طرح تحول براساس بررسی های صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد خدمات پزشکی از تعادل نسبی مناسبی با استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده است، افزود: تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت، برای ۲ هزار خدمت اصلا ارزش نسبی تعریف نشده بود که با اجرای فاز سوم طرح تحول ۲ هزار و ۷۰۰ خدمت تعرفه‌ دار شده‌اند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تعرفه‌های در حال حاضر براساس استاندارهای بین‌المللی است.

دبیر ستاد نظارت بر تعرفه همچنین با اشاره به این که ۹۶ درصد بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران با بیمه‌های تکمیلی قرارداد بسته اند، گفت: مراکز جراحی محدود تهران هم تا پایان هفته پیش به توافق رسیده‌اند و سایر بیمارستانها تا شنبه با بیمه‌های تکمیلی قرارداد می بندند.

وی ادامه داد: همچنین بیمارستان‌های خصوصی بزرگ استان های فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و تبریز هم با بیمه‌ها به توافق رسیدند و بقیه بیمارستان‌ها هم در حال تکمیل عقد قرار داد هستند.

دکتر جهانگیری در پایان گفت: واقعی شدن تعرفه‌ها موجب کاهش دریافت های خارج از تعرفه از سوی پزشکان شده است.