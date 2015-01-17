به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلگراف، «حقیقت، دروغ‌ها، دایانا» بر اساس قصه واقعی ژورنالیستی است که به دنبال آشکار کردن حقایق پنهان ماجرای کشته شدن پرنسس دایانا در سال 1997 است. پیرس مورگان انگلیسی که ژورنالیست و شخصیت تلویزیونی فعال در آمریکا و Mail Online، پل بارل خدمتکار پیشین خانواده سلطنتی انگلستان، محمد الفاید تاجر مصری و اعضای خانواده سلطنتی از شخصیت‌هایی هستند که در این اثر نمایشی از آن‌ها استفاده شده است.



در نمایش «حقیقت، دروغ‌ها، دایانا» پرنسس دایانا به عنوان یک شخصیت روی صحنه حضور ندارد. نمایشنامه نویس در این اثر سعی کرده از اسرار مرگ دایانا پرده بردارد، اسراری که سعی شده تا پنهان بمانند. وی شرایط پارانویایی و ظن دایانا را به همسرش مدنظر قرار داده، اینکه همسرش به او خیانت می‌کند.



جان کنوی منتقد و یکی از بازیگران اصلی نمایش «حقیقت، دروغ‌ها، دایانا» درباره این نمایش می‌گوید: این اثر درباره آدم‌هایی است که دروغ می‌گویند، دروغ‌هایی کوچک تا بزرگ، درباره عروسی یا اتفاقاتی که بعدها رخ دادند.



وى معتقد است حقايق درباره كشته شدن پرنسس دايانا بيان نشده اند و به طور قطعى مشخص نيست كه او به قتل رسيده يا خیر.

اين نمايش اجراى خود را در ماه ژانويه شروع كرده و در استراتفورد لندن روى صحنه است.