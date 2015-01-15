34 درصد تحصیلکرده ها بدون فرزند/صدور دفترچه بیمه اجباری برای نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه رفاه و بهزیستی در این هفته شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که گزیده ای از مهمترین آنها در گزارش پایان هفته مرور می شود.

اعلام آخرین جزییات مسکن امید کارگران

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری ضمن اعلام آخرین جزئیات "مسکن امید" کارگران تحت پوشش، گفت: تا پایان سال مبلغ مورد نیاز برای مسکن امید مشخص می شود.

دکتر سید تقی نوربخش افزود: در حال حاضر اقدامات کارشناسی لازم بر روی مسکن امید در حال انجام است و کارگروه هایی نیز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال مبلغ مورد نیاز اولیه برای مسکن امید شخص می شود، تاکید کرد: بزودی به کارگران اعلام خواهد شد که چه هزینه ای باید برای دریافت مسکن مهر پرداخت کنند.

توسعه طرح حمایت از کودک وخانواده

رئیس سازمان بهزیستی نیز در این هفته از توسعه طرح حمایتی کودک و خانواده ویژه کودکان خیابانی خبر داد و گفت: این طرح بزودی در ۱۸ استان دیگر کشور اجرایی خواهد شد.

دکتر همایون هاشمی افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده در حال حاضر ۶۸ درصد کودکان خیابانی در کشور با یکی از والدین خود زندگی می کنند به همین دلیل این کودکان در معرض انواع آسیبها قرار دارند بنابراین طرح آموزشی و حمایتی کودک و خانواده در راستای کاهش آسیبهای این کودکان اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح مداخله محور آموزشی - حمایتی تا کنون در ۵ استان اجرایی شده است ، گفت:در طرح کودک و خانواده ، تشکلهای غیر دولتی با سازمان همکاری خوبی انجام دادند بطوری که به کمک این مراکز ۵ هزار کودک خیابانی ساماندهی شدند.

صدور دفترچه بیمه اجباری برای نوزادان

دراین هفته جشن بیمه شدن 8 میلیون از افراد فاقد بیمه برگزار شد و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی دراین مراسم با بیان اینکه امروز فقر درمان را از بین بردیم و همه ایرانی‌ها صاحب دفترچه بیمه هستند، گفت: قرار است که برای هر کودکی که به دنیا می‌آید دفترچه‌ بیمه ای به اجبار به اواعطا شود.

علی ربیعی با بیان اینکه کامل شدن پوشش بیمه جز با برنامه ریزی، تلاش و همت دولت محقق نمی‌شد، اظهار کرد: در دولت گذشته شورای عالی بیمه دو مرتبه در سال برگزار می‌شد اما امروز هر ماه به همت هر دو وزارت خانه بهداشت و رفاه، شورای عالی بیمه هر ماه یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد .

بیمه ۸ میلیون ایرانی در ۸ ماه

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه همگانی ایرانیان در روزهای میانی هفته جاری از بیمه شدن حدود ۸ میلیون نفر طی ۸ ماه خبر داد و گفت: ثبت نام متقاضیان متوقف نمی شود و همچنان ادامه دارد.

سید مهدی میرشاه ولد افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده تاکنون در کل کشور ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار دفترچه بیمه برای افراد فاقد پوشش بیمه ای در کشور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سایت سازمان بیمه سلامت ثبت نام کرده اند، گفت: پس از بررسی شرایط ثبت نام کنندگان مشخص شد که تمامی این افراد حائز دریافت دفترچه بیمه نبودند و درصدی که دفترچه دریافت نکردند تحت پوشش بیمه سازمان های دیگر بوده و یا دفترچه بیمه داشته اند.

افزایش 10 برابری قیمت وسایل توانبخشی

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نیز از افزایش 10 برابری قیمت وسایل توانبخشی در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه در ا یران بیماری همراه در تعیین شدت معلولیت در نظر گرفته نمی شود.

علی همت محمود نژاد افزود: متاسفانه ICF (طبقه بندی بین المللی شدت معلولیت و بیماری ها) در ایران فقط برای معلولیت تعریف می شود و بیماری معلولان در این سیستم در نظر گرفته نمی شود در صورتی که بیماری های همراه، باعث تشدید معلولیت ها شده بنابراین معلول در سطح واقعی شدت معلولیت خود قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، معلول از خدمات رفاهی متناسب با وضعیت جسمی اش برخوردار نمی شود بنابراین لازم است که سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورد.

24 درصد ارشد و دکتری بدون بچه

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال در این هفته با اشاره به اینکه حدود 90 درصد تحصیل کرده ها(کاردانی و کارشناسی) حداکثر دو فرزند دارند، گفت: 34.1 درصد این افراد بچه ندارند.

علی اکبر محزون افزود: یکی از موضوعاتی که در سازمان ثبت احوال مورد بررسی قرار گرفته میزان فرزندآوری در سطوح مختلف تحصیلی بوده و این تحلیل بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور صورت گرفته است.

وی گفت: تحصیلات یک استاندارد بین المللی دارد و در 6 سطح سنجیده می شود به طوریکه مرحله اول دوره ابتدایی، دوم راهنمایی، سوم مرحله متوسطه، سطح چهارم در ایران وجود ندارد، سطح پنجم دوره کاردانی و کارشناسی و مرحله ششم نیز دوره کارشناسی ارشد و دکتری است.

تشکیل اداره توانمندسازی بیمه‌شدگان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در هفته جاری از تشکیل اداره توانمندسازی بیمه‌شدگان خبر داد و گفت: طی هفته آینده تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص با وزارت بهداشت امضاء خواهد شد.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری روز سه شنبه با اشاره به اینکه طی هشت ماه ۸ میلیون نفر از جمعیت کم درآمد، فاقد سکونت گاه مطلوب و همچنین عدم برخوردار از تغذیه مناسب تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که این اقدام مهم از دغدغه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده است.

وی تاکید کرد:باید شرایطی را فراهم کنیم تا دفترچه های بیمه از اعتباربخشی و جامعیت در بسته تعهدات بیمه پایه برخوردار باشند.