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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۰۴

مرکز حقوق بشری:

آل خلیفه مانع ثبت موارد نقض حقوق بشر از سوی خبرنگاران می شود

آل خلیفه مانع ثبت موارد نقض حقوق بشر از سوی خبرنگاران می شود

منابع حقوق بشری با اشاره به هدف قرار گرفتن خبرنگاران و عکاسان و روزنامه نگاران از سوی نظامیان آل خلیفه، آن را اقدامی با هدف ممانعت از ثبت موارد نقض حقوق بشر دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرات البحرین، مرکز حقوق بشری خلیج فارس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی، وزارت کشور بحرین روزنامه نگاران را به طور عمدی هنگام پوشش اعتراضات از زمان بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین هدف قرار می دهد و هدف آن جلوگیری از ثبت موارد نقض حقق بشر از سوی نظامیان رژیم بحرین است.

در این بیانیه آمده است: تیراندازی مستقیم به مازن مهدی خبرنگار خبرگزاری آلمان و خبرگزاری اتحادیه اروپا و حمد محمد و عامر محمد از عکاسان خبرگزاری رویترز با وجود پوشش مناسب خبرنگاران که آنها را متمایز می کرد و فریادهای آنها، بوده است.

مرکز حقوقی بشری مذکور از مسئولان رژیم بحرین خواست که از حمله به خبرنگاران و روزنامه نگارانی که فعالیت حرفه ای و روشنگری می کنند پرهیز کند تا حامیان حقوق بشر بدون دغدغه به فعالیت خود بپردازند.

در این بیانیه از رژیم بحرین خواسته شده است که به حقوق و آزادی های اساسی توجه ویژه ای نشان دهد.

کد مطلب 2465208

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