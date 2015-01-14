برنامه دو روز «یک فیلم، یک سلام» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «یک فیلم، یک سلام» در دومین و سومین روز که فردا پنجشنبه 25 و جمعه 26 دی ماه برگزار می شود، اعلام شد.

بر اساس زمان‌بندی ستاد اطلاع رسانی سی و سومین جشنواره فیلم فجر معرفی فیلم‌های سینمایی در دو روز یاد شده به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه 25 دی ماه

ساعت: 10:30 فیلم «مشرف به کوچه بی نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی، ساعت: 11:15 فیلم «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه حسینی، ساعت: 15:00 «خداحافظی طولانی» به کارگردانی فرزاد موتمن، ساعت 16:00 «قول» به کارگردانی محمدعلی طالبی و ساعت 17:00 «یحیی سکوت نکرد» به کارگردانی کاوه ابراهیم پور نمایش داده می شود.

جمعه 26 دی ماه

برنامه های روز جمعه 26 دی ماه از عصر آغاز می شود. بر همین اساس قرار است ساعت 18:00 فیلم «رخ دیوانه» به کارگردانی ابوالحسن داودی، ساعت 19:00 فیلم «فرار از قلعه رودخان» به کارگردانی غلامرضا رمضانی، ساعت 20:00 فیلم «تا آمدن احمد» به کارگردانی صادق صادق دقیقی نمایش داده می شود.