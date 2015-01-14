ذخیره مناسب گندم برای 7 ماه آینده در سیلوهای استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان کامران پی عصر چهارشنبه در جلسه شرکت غله افزود: بر اساس بررسی های که به تازگی از سوی مرکز پژوهش های غلات انجام گرفته از بین 31 استان واحدهای تولیدی آرد گیلان رتبه نخست را در سطح کشور دارند.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان دارای هفت واحد تولید آرد است که چهار واحد جزء تولیدکنندگان درجه یک،دو واحد درجه دو و یک واحد درجه سه است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 کشور با اشاره به اینکه 70 درصد آردی که در کارخانجات استان استیحصال می شوند از گندم وارداتی است، گفت: نان بعنوان اصلی ترین منبع تغذیه مردم، نقش ویژه ای در الگوی تغذیه ای ایفا می کند.

وی افزود: مولفه های که یک آرد خوب باید داشته باشد می توان به گلوتن، پروتئین و خاکستر (سبوس) اشاره کرد بنابراین آردی که در کارخانجات استان تولید می شود از درجه مطلوبیت خوبی برخوردار است.

کامران پی تصریح کرد: آردی که در اختیار واحدهای نانوایی استان گیلان قرار می گیرد از استانداردهای لازم برخوردار است.

وی در ادامه با بیان اینکه نان یکی از کالاهای اساسی در سبد غذایی خانوار است بر ضرورت ارتقای کیفیت نان در استان تاکید کرد.