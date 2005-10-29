شكوفايي سينماي دفاع مقدس به رشد كل سينماي كشور منجر مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، عليرضا سجادپور با بيان اين مطلب افزود: سينماي دفاع مقدس فقط، سبك وژانرطبيعي وعادي نيست بلكه يك ابرژانراست كه درون خودش سينماي كودك ، اجتماعي ، خانوادگي وكمدي ، علمي وحادثه اي دفاع مقدس را هم دارد .

وي ادامه داد : براي كشاندن بدنه جامعه به سالن هاي سينمايي به سينماي ارزشي دفاع مقدس نيازداريم وبراي نجات سينما بايد توجه ويژه اي به سينماي دفاع مقدس صورت بگيرد .

به گفته وي ، سينماي دفاع مقدس يك منبع جدي براي تغذيه سينماي كشوراست .

سجاد پور معتقد است بسياري ازسينماگران وفيلمسازان فعلي كه افتخارسينماي ايران هستند ودرژانرهاي مختلف اجتماعي ومعنوي و.. فعاليت مي كنند ازسينماي دفاع مقدس برخاسته اند.

وي اظهارداشت : من سينماي دفاع مقدس را هميشه مثل يك لوكوموتيو تلقي مي كنم كه اگرخوب راه برود كل واگن هاي سينماي ايران را به سوي رشد وتعالي مي كشاند وبه تعبيري سينماي دفاع مقدس موتورسينماي ايران است .

اين مديرفرهنگي در گفت وگو با امور رسانه اي دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس، با بيان اينكه ژانر سينماي دفاع مقدس ملي ترين وبومي ترين ژانرسينماي ايران است خاطرنشان ساخت : واقعا ما با چه سينمايي جزدفاع مقدس مي توانيم ادعا كنيم عميقا ايراني هستيم .

وي افزود : سينماي دفاع مقدس ما ازنظرحوادث ، روابط اشخاص ، كاراكترها ، عواطف جاري درآن وويژگي هاي محتوايي مختص ايران است همچنانكه سينماي ازو مختص ژاپن و وسترن مختص آمريكاست .

ازديدگاه وي ، حتي با يك نگرش ملي گرايانه وبا ملحوظ داشتن نگاه مرزي وكشوري هم شده بايد به تقويت وحمايت ازاين ژانرسينمايي بكوشيم .

سجاد پور، بحران درسينماي دفاع مقدس را خاص اين نوع سينما ندانست وبراين باوراست اساسا سينماي كشوراعم ازسينماي حادثه يي ، كمدي، خانوادگي وحتي فيلم هاي خارجي دوبله شده ، درجذب مخاطب با بحران مواجه هستند واين ناشي ازسوء سياست ها وتدابيرغلط مديران فرهنگي وسينمايي ازسال هفتاد وشش تا كنون است .

درخصوص تاثيرات برگزاري جشنواره فيلم دفاع مقدس گفت : اصولا برگزاري جشنواره هاي موضوعي درنشروگسترش موضوع مورد نظرنقش آفرين هستند .

به گفته وي ، اگرجشنواره فيلم دفاع مقدس با مديريتي درست وهمه سلايق را دربرمي گيرد واجازه ندهد نيروهاي اصلي سينماي دفاع مقدس فراموش شوند، موفق عمل كرده است .

وي ادامه داد :اگرجشنواره به دورازعناوين ونام هاي تكراري به شناخت چهره هاي جديد ومعرفي نام هاي تازه بپردازد مي تواند واقعا درترويج عرصه سينماي دفاع مقدس موفق باشد .

اين كارشناس فرهنگي با بيان اينكه جشنواره پاتوق ومحل تجمع بسيارخوبي براي اجتماع دلسوزان فيلمنامه نويسان ونويسندگان اين عرصه است خاطرنشان ساخت .

وي گفت: ازطريق جشنواره ، زمينه يي فراهم مي شود تا تجربه ها وديدگاه هاي جديد مبادله شوند وموجبات رشد وارتقاي فكري وتئوريك هنرمندان فراهم گردد .

سجاد پوركه به سينماي اجتماعي علاقمند است اظهارداشت : اگربخواهم به سينماي دفاع مقدس بپردازم به ارزش هاي برآمده آن دوران دردوره معاصروتحليل وارزيابي آن خواهم پرداخت .

گفتني است؛ دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس ازيكم تا چهارم آذرماه سال جاري درتهران برگزارمي شود .