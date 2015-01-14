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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۴

مهاجری:

مرمت سقف بازار تاریخی کرمان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مرمت سقف بازار تاریخی کرمان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان از پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات مرمت بازار تاریخی کرمان خبر داد و گفت: این پروژه به زودی به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهاجری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار کرمان از مدرسه تاریخی حیاتیه ادب کرمان از مرمت بخش هایی از بازار خبر داد و گفت: عملیات کف سازی بازار بزرگ کرمان، بازار مظفری و قدمگاه به اتمام رسیده است.

 وی از تکمیل عملیات مرمت سقف بازار تاریخی شهر کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: در حال حاضر این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهاجری با اشاره به فرا رسیدن فصول بارندگی گفت: چنانچه سقف بازار مورد مرمت قرار نمی گرفت بر اثر بارندگی ها تخریب شده و فرو می ریخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: پیش از این سقف این بازار از وضعیت نامطلوبی برخوردار بود و مرمت آن اقدامی مهم به شمار می رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بافت تاریخی یادآور شد: احیا این منطقه از شهر گامی مهم در راستای صنعت توریسم به شمار می رود.

 

کد مطلب 2465221

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