نباید از نقد رسانه برداشت تخریب داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی بعد از چهارشنبه در آیین افتتاح دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در اردبیل گفت: نقد رسانه اگر منطقی و درست باشد به اصلاح امور کمک خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال با نقد رسانه جبران اشتباهات و تبدیل به احسن امور به شکل مطلوبی محقق خواهد شد و نباید از نقد رسانه، تخریب برداشت شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان مهمترین وظیفه یک رسانه خبری را تولید خبر دانست و افزود: خبررسانی در جامعه همانند خون رسانی در بدن است.

یه گفته اسحاقی بدن به خون پاک و خون رسانی با سرعت و دقت نیاز دارد و در نشر اخبار نیز جامعه اینگونه است و چنین انتظاری از رسانه می رود.

وی رعایت سه مولفه صحت، دقت و سرعت در امر خبر رسانی را ضروری دانست و گفت: رسانه ها باید از انتشار هر خبری که به صحت و درستی آن اطمینان ندارند پرهیز کنند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان معتقد است که رسانه های استان بیشتر از تولید اخبار در حوزه نقل و تکثیر فعال هستند و باید در حوزه تولید خبر فعالیت خود را توسعه بخشند.

اسحاقی پژوهش را یکی از ضرورت های فعالیت های علمی و خبری ذکر کرد و اضافه کرد: ارتقای آموزشی و پژوهشی زیربنای همه تولیدات علمی است و بهتر است رسانه ها در این زمینه بیشتر فعالیت کنند.

همچنین رییس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل در تشریح نحوه فعالیت خبری خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: ایسنا در مدت فعالیت خود همیشه تلاش کرده تا بدون سیاه نمایی کمک حال مسئولان استان باشد.

رامز نصیری با تاکید به اینکه این خبرگزاری سعی می کند اخبار درست را منتشر کند، اضافه کرد: ایسنا در تلاش است تا در قالب نقد و نه تخریب مسائل و مشکلات را به اطلاع مسئولان برساند.

وی ممانعت از تخریب مدیران و تنش زا کردن فضای جامعه را از اهداف ایسنا دانست و افزود: فضای دانشگاهی و وجود دانشجویان علاقمند باعث شده است تا ایسنا عملکرد خوبی در استان داشته و از این پس با مستقل شدن دفتر ایسنا در اردبیل فعالیت های خبری آن افزایش خواهد یافت.