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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۳۳

به منظور انجام مذاکرات هسته ای؛

ظریف عازم برلین می شود/ دیدار با موگرینی در بروکسل

ظریف عازم برلین می شود/ دیدار با موگرینی در بروکسل

وزیرامورخارجه کشورمان فردا ژنو را به مقصد برلین ترک می کند تا با همتای آلمانی خود دیدار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در راس تیم مذاکره کننده هسته ای به منظور مذاکره با جان کری وزیرامورخارجه آمریکا عازم ژنو شده بود پس از گفتگوهای امروز با کری، امشب را در ژنو اقامت خواهد داشت.

وزیرامورخارجه کشورمان فردا ژنو را به مقصد برلین ترک خواهد کرد.

ظریف در برلین با هتمای آلمانی خود دیدار و گفتگو می کند.

وزیرامورخارجه کشورمان پس از دیدار با وزیر امورخارجه آلمان، عازم بروکسل خواهد شد.

ظریف در بروکسل با موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 2465239

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