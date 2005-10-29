پاكسازي سد كرج ميلياردها دلار اعتبار مي خواهد

عبدالحسين هزار خاني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود : اين سد پس از انقلاب لايروبي نشده است و كارشناسان معتقدند كه در كف سد كرج بيش از 20 متر گل و لاي وجود دارد .

هزارخاني افزود : در گذشته افراد بومي اقدام به برداشت شن و ماسه در نقاط بالادست سد مي كردند و همين امر هر چند ساماندهي شده نبود ؛ اما كمك شايان توجهي به كاهش ميزان گل و لاي موجود در سد مي كرد.

وي ياد آور شد : با اين كار در قبال برداشت يك ماشين گل ولاي يك ماشين آب ذخيره مي شد و در واقع افراد محلي سد را به صورت رايگان لايروبي مي كردند.

وي خاطر نشان كرد : جلوگيري از ورود رسوبات به سد وظيفه قانوني آبخيز داري كشور است كه بايد در سطح وسيع انجام شود ؛ ولي سالهاست كه كاري در اين خصوص انجام نشده است .

هزارخاني ادامه داد : هم اكنون بيش از يك چهارم سد از گل و لاي پر شده و به دليل گستردگي حجم كار، براي پاكسازي سد ميلياردها دلار بودجه لازم است و از سوي ديگر كاهش حجم آبگيري در سد امير كبير همچنان ادامه دارد.

وي پيشنهاد كرد : براي جلوگيري از ادامه اين وضعيت تميهداتي انديشيده شود تا افراد بومي منطقه بتوانند با برداشت شن وماسه از سد ضمن دارا شدن شغل به لايروبي سد كمك كنند.

گفتني است ؛ بخش آسارا از توابع شهرستان كرج از منطقه بيلقان تا سواد كوه در ابتداي استان مازندارن به طول 25 كيلومتر ادامه دارد و 25 هزار نفر در 56 روستاي اين منطقه سكونت دارند.