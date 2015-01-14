22 بهمن فرصتی برای تجدید بيعت با آرمان های امام(ره) وشهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشير كدخداپور عصر چهارشنبه در نشست مشترك روساي ستاد دهه فجر استان فارس بيان كرد: 22 بهمن يكي از ايام هاي الهي است كه تمامي اقشار جامعه وظيفه دارند در اين مناسبت فرخنده با آرمان هاي امام خميني(ره) و شهدا تجديد بيعيت كنيم.

وي تصریح کرد: نبايد اجازه بدهيم فرزندانمان با انقلاب اسلامي بيگانه شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با تاكيد براينكه رهبري متعلق به همه جامعه است افزود: رهبري تنها براي يك گروه خاصي نمي باشد و بايد اجاز ه بدهيم تمامي افراديكه دل در گروه انقلاب بسته اند در صحنه حضور داشته باشند.

کدخداپور اضافه كرد: هيچگاه نبايد مردم را به چند دسته تقسيم كنيم زيرا با ايجاد چنين تفكري نفاق بين مردم ايجاد خواهد شد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس با اشاره به برگزاري برنامه هاي دهه فجر، گفت: ضروري است برنامه هاي دهه فجر مردمي باشد زيرا هر برنامه اي كه مردم برگزار كننده آن بوده اند اثرات مثبتي در جامعه گذاشته از اين رو مسئولين نسبت به اين مهم توجه لازم را داشته باشند.