مسن ترین پدر شهید کشور با رهبر انقلاب دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اول شهریورماه 93 بود که جمعی از مسئولان شهرستان قرچک با حضور در منزل محمود علی چراغلو پدر شهیدان امیر علی و هادی چراغلو به عنوان مسن ترین پدر شهید کشور، پای درد و دل این ایثارگران بزرگ کشور نشستند.

حاج محمود علی چراغلو در آن دیدار که خبر مربوطه نیز در خبرگزاری مهر نیز انعکاس پیدا کرد از بزرگترین آرزوی خود در زندگی گفت و اعلام کرد دوست دارد تا در زمان حیات خود به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته و به نمایندگی از خانواده شهدا با ایشان دیدار کند.

به همین منظور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران از ماه ها قبل در تلاش بودند تا زمینه دیدار مسن ترین پدر شهید کشور را با رهبر انقلاب اسلامی فراهم کنند.

در این زمینه نادر نصیری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به تلاش بنیاد شهید برای تحقق آرزوی مسن ترین پدر شهید کشور اظهار داشت: زمینه دیدار محمودعلی چراغلو مسن ترین پدر شهید کشور با رهبر معظم انقلاب را فراهم می کنیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران گفت: طبق فرموده امام (ره) شهدا و خانواده های آنها را چشم و چراغ ملت هستند و ما به عنوان مسئولان وظیفه داریم که خدمتگزاران ملت و خانواده های شهدا باشیم زیرا یاد شهدا به ما روحیه مضاعف و قوت قلب در راه خدمت رسانی بیشتر به مردم می بخشد.

گفتنی است؛ امیر علی چراغلو در سن 18 سالگی در تاریخ 24 مهرماه سال 57 در عملیات سقوط خرمشهر و هادی چراغلو در سن 21 سالگی در تاریخ 21 دیماه سال 65 در عملیات کربلای پنج به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و امروز مانند نگینی درخشان بر تارک این شهرستان می درخشند.