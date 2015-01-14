عامل کشتار ۵۵۲ پرنده وحشی در شوشتر بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان هوشمند با بیان این مطلب افزود: نیروهای یگان محیط زیست شهرستان شوشتر در استان خوزستان حین گشت زنی در منطقه شعیبیه به یک دستگاه خودروی پراید مشوک شدند.

به گفته وی، محیط بانان با کمک گرفتن از مامورین انتظامی مستقر در پاسگاه شهر گوریه خودروی مذکور را متوقف نموده و به تفتیش آن پرداختند.

هوشمند اظهار داشت: در جریان بازرسی از این خودرو لاشه ۵۵۲ عدد کبوتر وحشی، سار و لیکو کشف و ضبط، خودروی مربوطه توقیف و یک نفر متهم در این زمینه بازداشت شد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: در جریان تحقیقات و بازجویی ها مشخص شد، متهم بوسیله دانه (بذر گندم) آغشته به سم ، پرندگان مذکور را مسموم نموده و در حال انتقال لاشه ها جهت فروش آنها بوده است.

وی افزود: متهم پس از بازداشت و تشکیل پرونده تخلف جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان طی پیامی درخصوص استفاده از گوشت پرندگان وحشی به مردم هشدار داد و از مردم شریف استان خواست تا از خرید این گونه پرندگانی که نحوه صید آنها مشخص نیست خودداری کنند.