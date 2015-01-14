دانشگاه آزاد در بحث آزاداندیشی پیشرو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شاهورانی در نشست هم اندیشی مشترک مسئولین کانونهای بسیج اساتید و روسای دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در دانشگاه آزاد قائمشهر گفت: بسیج یک واژه با اهمیت است که از ابتدای انقلاب تا به حال وجود دارد وبخشی از اسلامی شدن دانشگاهها به فعالیت تشکل بسیج در دانشگاهها ارتباط دارد.

وی با توجه به نظر امام (ره) در خصوص بسیج که فرمودند «بسیج لشکر مخلص خداست» گفت: ویژگی جوهری یک بسیجی این دو ویژگی است که هر کس این دو ویژگی را نداشته باشد از بسیج خارج است.

وی تفکر بسیجی از منظر قرآن را دو جبهه برای جنگ عنوان کرد و گفت: یک جبهه برای دفاع از مرزها و یک جبهه مبارزه با جهل و نادانی و رشد علم است.

شاهورانی اظهار داشت: حضور روحانیون باید در دانشگاهها پررنگ باشد و وحدت بین حوزه و دانشگاه را توحیدی کردن علوم دانست و گفت: ما باید در دانشگاهها دانشجویان را به بحث های علمی هدایت کنیم.

وی مشکلات بوجود آمده در جامعه را ریشه در عدم اخلاص، عدم توجه به توصیه های امام (ره) و مقام معظم رهبری دانست و گفت: وظیفه بسیج روشن کردن مردم جامعه در خصوص این مشکلات است.

شاهورانی همچنین به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در صورتی می تواند کار آمد باشد که اول مسئولین کشور آن را حس کنند و بعد مردم به آن توجه کنند.

نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه به مسئله عدالت و انصاف در برخورد با انسانها اشاره کرد و گفت: ما حق خارج کردن افراد از جرگه انقلاب را نداریم و با حاکمیت تفکرات مختلف و رعایت اصول می توانیم در جامعه تفکرات سیاسی متفاوتی داشته باشیم.

شاهورانی دانشگاه را محل آزاد اندیشی دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید در بحث آزاد اندیشی پیشرو باشد و دانشجو باید در دانشگاه آزادانه فکر کند و وظیفه ما هدایت آنهاست و تشکل بسیج یکی از تشکلات مهم است که باید در جهت فعالیتهای سیاسی طبق قانون عمل کند

شاهورانی یکی از ویژگیهای بسیج را شرح صدر برشمرد و از اساتید بسیجی خواست تا به نکات واقعه اسلام توجه کنند و قدرت جذب داشته باشند نه دفع و همچنین تبعیت از رهبری، صداقت، عدالت و انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهند وتلاش کنند تا در حکومت اسلامی ایران حرف و عملشان یکی باشد و دید مردم را نسبت به اسلام قوی تر کنند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیمیان مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در خصوص بسیج و ارزشهای آن مطالبی را بیان کرده و برنامه های اجرایی خاصی را جهت تلفیق فعالیتهای استادان بسیجی با اردوهای دفتر نهاد پیشنهاد کرد.

در خاتمه از کانونهای برتر با اهداء لوح و هدایا تقدیرشد.