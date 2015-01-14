کشورها به مرکز میراث ناملموس تهران ملحق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله پرمون رئیس مرکز میراث ناملموس آسیای غربی و مرکزی در نشست سفرای کشورهای خارجی با رئیس سازمان میراث فرهنگی که عصر روز ۲۴ دیماه در موزه ظروف کاخ سعدآباد برگزار شد گفت: موافقت نامه ای با یونسکو و معاون I.C.H.H.T.O در سال ۲۰۱۰ داشتیم و یونسکو در اصل در نوامبر سال ۲۰۱۲ به صورت لفظی با آن موافقت کرد و ما مرکز میراث ناملموس را به صورت عینی تشکیل دادیم.

وی گفت: ایران پیشنهاد تشکیل این مرکز را به یونسکو ارائه کرد و موافقت نامه ای بین ایران و طرف دیگر امضا شد آن هم با هدف حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی و به ایران اجازه داده شد کارهای خود را در چارچوب این سازمان انجام دهد.

پرمون ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی نیز از این موضوع استقبال کرد و توانست همکاری کند. این سازمان برای مرکز میراث ناملموس، بودجه سالانه ای تخصیص داد و ما آماده آغاز فعالیت ها و همکاری با کشورهای هدف هستیم. مقر دائمی مرکز میراث ناملموس نیز همزمان با حضور خانم بوکوا افتتاح شد.

پرمون در ادامه به شرح فعالیت های مرکز میراث ناملموس پرداخت و گفت: سازمان میراث فرهنگی در سایر فعالیت های مربوط به آماده سازی برنامه ها، مستندسازی و تهیه برنامه های مربوط به میراث فرهنگی ناملموس به کمک این مرکز آمده است. همچنین مرکز اطلس ملی زبان شناختی نیز دارای بیش از ۴۵ هزار زبان است.

وی گفت: عضویت در کمیته اصلی و فرعی، اجرای پروژه های ظرفیت سازی، راه اندازی وب سایت از جمله اقدامات ما بوده است.

همچنین قرار است که وب سایت مرکز میراث ناملموس تا پایان فوریه ۲۱۰۵ راه اندازی شود و امیدواریم بتوانیم از لوگوی یونسکو استفاده کنیم.

رئیس مرکز میراث ناملموس آسیای غربی و مرکزی گفت: ما همکاری خود را با مراکز و اقیانوسیه آغاز کرده ایم. امیدواریم بتوانیم این همکاری را با کره، چین و ژاپن نیز ادامه دهیم. هر چند که باید فعالیت هایمان را در حوزه کشورهای آسیای غرب و میانه بیشتر کنیم.

وی گفت: یکی از طرح ها ما ایجاد ظرفیت سازی در سطح پرسنل مرکز است. کشورها علاقه مندند بتوانند در زمینه میراث ناملموس فعالیت هایی انجام دهند. در عین حال می خواهیم تا کتابهای یونسکو به زبان فارسی نیز منتشر شود که نام تمامی آنها در وب سایت یونسکو آمده است.

پرمون خطاب به سفرای حاضر در این نشست گفت: اگر شما به این مرکز ملحق شوید ایران آماده است تا موارد را به شما ارائه دهد. بر اساس قوانین یونسکو نیازی نیست کشوری درباره مسئله بودجه نگران باشد چون بودجه این مرکز از طریق ایران تامین شده است.