۵ میلیارد تومان از مطالبات اهالی منطقه سد ایوشان لرستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روند اجرای سد ایوشان در جمع برخی از مردم و روستانیان منطقه احداث سد ایوشان اظهار داشت: پنج میلیارد تومان از مطالبات مردم این منطقه که با احداث سد ایوشان خانه ها، باغات و زمینهای کشاورزی آنها دچار خسارت شده اند پرداخت می شود.

وی با تاکید بر اینکه استانداری لرستان سه میلیارد تومان از این مطالبات اهالی منطقه سد ایوشان را امسال پرداخت می کند تصریح کرد: در صورت عدم ایجاد مشکلات قانونی این میزان از اعتبارات آب منطقه ای لرستان در سال آینده جابجا می شود.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت پرداخت دو میلیارد تومان از مطالبات مردم منطقه سد ایوشان از سوی شرکت آب منطقه ای طی سالجاری تاکید کرد.

بازوند ابراز امیدواری کرد که با پرداخت این پنج میلیارد تومان حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد مطالبات مردم و کشاورزان منطقه سد ایوشان که با احداث آن دچار خسارت شده اند محقق شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکل تامین زمین برای احداث خانه های جدید روستائیان این منطقه تاکید کرد و گفت: این اقدام باید از سوی شرکت آب منطقه ای و همچنین منابع طبیعی لرستان هر چه زودتر عملیاتی شود.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که کل مطالبات روستائیان و کشاورزان این منطقه در سال ۹۴ پرداخت شود.

بازوند همچنین در پایان سخنان خود بر ضرورت اعلام شرکت آب منطقه ای لرستان در رابطه میزان مطالبات و همچنین خساراتی که به کشاورزان و اهالی منطقه سد ایوشان وارد شده تا روز یکشنبه هفته آینده تاکید کرد.