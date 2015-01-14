شهرداری ارومیه شکست خورد/ روز خوش میزبانان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم این رقابتها جز در یک دیدار در مابقی پنج دیدار دیگر، میزبان ها موفق شدند تیم های میهمان را از سر راه خود بردارند.

نتایج کامل هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال به این شرح است:



* شهرداری زاهدان 3 - تعاون گنبد یک

نتایج گیم‌ها: 25 بر 27، 25 بر 18، 25 بر 18، 25 بر 14

* شهرداری تبریز 3 - ارتعاشات صنعتی صفر

نتایج گیم‌ها: 25 بر 23، 26 بر 24، 25 بر 19

* مهر پارس صفر - آلومینیوم المهدی 3

نتایج گیم‌ها: 16 بر 25، 17 بر 25، 20 بر 25

* متین ورامین 3 - شهرداری ارومیه یک

نتایج گیم‌ها: 25 بر 19، 29 بر 31، 25 بر 22، 37 بر 35

* پیکان تهران 3 - میزان خراسان 2

25 بر 23، 21 بر 25، 21 بر 25، 25 بر 22، 15 بر 10



* نوین کشاورز 3 - وزارت دفاع یک

نتایج گیم‌ها: 25 بر 22، 23 بر 25، 25 بر 22، 25 بر 13