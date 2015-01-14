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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۳۷

هفته دهم لیگ برتر والیبال؛

شهرداری ارومیه شکست خورد/ روز خوش میزبانان

شهرداری ارومیه شکست خورد/ روز خوش میزبانان

هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با پیروزی پیکان مقابل میزان خراسان و شکست شهرداری ارومیه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم این رقابتها جز در یک دیدار در مابقی پنج دیدار دیگر، میزبان ها موفق شدند تیم های میهمان را از سر راه خود بردارند.

نتایج کامل هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال به این شرح است:

* شهرداری زاهدان 3 - تعاون گنبد یک
نتایج گیم‌ها: 25 بر 27، 25 بر 18، 25 بر 18، 25 بر 14

* شهرداری تبریز 3 - ارتعاشات صنعتی صفر
نتایج گیم‌ها: 25 بر 23، 26 بر 24، 25 بر 19

* مهر پارس صفر - آلومینیوم المهدی 3
نتایج گیم‌ها: 16 بر 25، 17 بر 25، 20 بر 25

* متین ورامین 3 - شهرداری ارومیه یک
نتایج گیم‌ها:  25 بر 19، 29 بر 31، 25 بر 22، 37 بر 35

* پیکان تهران 3 - میزان خراسان 2
  25 بر 23، 21 بر 25، 21 بر 25، 25 بر 22، 15 بر 10

* نوین کشاورز 3 - وزارت دفاع یک
نتایج گیم‌ها: 25 بر 22، 23 بر 25، 25 بر 22، 25 بر 13

کد مطلب 2465305

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