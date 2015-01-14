افشای غیرواقعی بودن تصویر راهپیمایی نمادین مقامات غربی در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های اجتماعی با انتشار تصویر واقعی تجمع روز یکشنبه مقامات کشورها در پاریس، پرده از دروغ پردازی رسانه های غربی برداشتند. تصاویری که امروز در توئیئر و دیگر شبکه های اجتماعی منتشر شد، نشان می دهد اقدام نمادین این مقامات آنگونه که ادعا می شد در برابر صدها هزار شهروند فرانسوی نبوده است.

تصاویری که زمان برگزاری این تظاهرات و روزهای بعد در رسانه ها منتشر شد به عنوان یکی از نمادهای همراهی سران کشورها برای مقابله با تروریسم به خورد افکار عمومی جهان داده شد.

کسانی که این تصاویر را مشاهده کردند به خیال اینکه مقامات مذکور در برابر سیل عظیمی از مردم در پاریس ایستاده و راهپیمایی کرده اند، آنها را ستوده و حتی از این اقدام به وجد آمدند. غافل از اینکه این راهپیمایی کوتاه مدت با هدف اجرای یک شو تبلیغاتی از سوی این مقامات و با همکاری رسانه های وابسته به آنها ترتیب داده شده است.

تصاویر واقعی که توسط شهروندان از طبقات بالای ساختمان ها گرفته شده نشان می دهد صفی که از روسای جمهوری و نخست وزیران غربی و برخی مقامات غیر فرانسوی تشکیل شده در یکی از خیابان های فرعی پاریس و دور از هیاهو و تجمع مردمی است و تنها عده کمی از محافظان و هیئت های سیاسی، این مقامات را همراهی می کنند.

گفتنی است انتشار این تصاویر موجی از انتقادها را متوجه مقامات غربی و رسانه های وابسته به آنها کرده است.