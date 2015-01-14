متین ورامین جز مدعیان کسب عنوان قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مصطفی کارخانه در جمع خبرنگاران با اشاره به شانس های کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال اظهار داشت: در این فصل تیمهای متین ورامین، پیکان تهران، میزان خراسان و شهرداری ارومیه از شانس کسب عنوان قهرمانی هستند.

سرمربی سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران افزود: تیم شهرداری ارومیه که یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی بود بازیکن اصلی و بازیساز خود یعنی سعید معروف را از دست داد و برخی بازیکنان این تیم نظیر میلاد عبادی پور نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد: شانس تیم شهرداری ارومیه برای کسب قهرمانی با از دست دادن سعید معروف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و به همین میزان شانس تیم هایی نظیر پیکان برای قرار گرفتن در رده نخست مسابقات افزایش یافت.

کارخانه با تأکید بر این نکته که مسابقات لیگ برتر در مرحله پلی آف جدی تر دنبال می شود اضافه کرد: مرحله پلی آف مرحله بسیار سختی است و همه تیم ها از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کرده تا در این مرحله نتیجه بگیرند.

این کارشناس والیبال عنوان کرد: در مرحله پلی آف اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ می دهد به همین خاطر نقش مسئولان و اعضای کادر فنی در این مرحله بسیار با اهمیت است و نحوه یارگیری تیم ها در این مرحله خود را نشان خواهد داد.

وی بیان داشت: تیم های مختلف از اتفاق فصل گذشته که برای تیم باریچ اسانس کاشان رخ داد، درس گرفتند به همین خاطر باید شاهد برگزاری دیدارهای حساسی در مرحله پلی آف لیگ برتر باشیم.

سرمربی سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: اگرچه رقابت برای رسیدن به مرحله پلی آف حساس بوده اما این حساسیت برای قرار گرفتن در رده های سوم و چهارم، بیش از اول و دوم است.

گفتنی است مسابقات لیگ برتر در دو گروه برگزار می شود که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم متین ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و تیم پنجم جام باشگاه های جهان با تیم‌های شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، سایپا البرز، وزارت دفاع، مهر پارس و آلومینیوم بندرعباس مسابقه می دهد.