خدمت به ایثارگران و جانبازان و خانواده آنان افتخار دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدار كه در فضایی بسیار صمیمی و دوستانه برگزار شد، فداكاری و ایثار جانبازان را اقدامی بسیار بزرگ و ارزشمند توصیف كرد و اظهار داشت: خدمت به ایثارگران و جانبازان و خانواده آنان را برای خود افتخار می دانیم چرا كه شما در راه رضای خدا و برای دفاع از كشور و مردم هستی و جان خود را در راه انقلاب و اسلام در طبق اخلاص قرار دادید.

روحانی خاطر نشان كرد : امروز اگر در دنیا از عظمت و عزت برخوردار هستیم به خاطر ایثار فداكاری، ایستادگی و مقاومت همه كسانی است كه در صحنه و دوران دفاع مقدس حضور داشتند.

رییس جمهوری تصریح كرد: اگر در آن دوران در برابر دشمن سر خم كرده و ایستادگی انجام نمی شد امروز چیزی از انقلاب و كشور باقی نمانده بود لذا همه داشته هایمان در سایه دفاع مقدس است.

روحانی همچنین ایثار و فداكاری همسران جانبازان را اقدامی به مراتب ارزشمند تر و قابل تجلیل دانست و خطاب به همسر این جانباز سرافراز اظهار داشت: اینكه داوطلبانه به صحنه ایثار و فداكاری قدم گذاشته و راه خدمت به یك جانباز را انتخاب كرده اید بی تردید ازجایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار هستید و بدون شك در اجر ایثارگران سهیم می باشید.

در این دیدار كه حجت الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس جمهور در امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید و حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور نیز حضور داشتند، لوح تقدیری از سوی دكتر روحانی به خانواده این جانباز تقدیم شد.

سیدشهاب الدین بسطام تبار در سن ۲۱ سالگی و در عملیات والفجر ۸ در منطقه جزیره ام الرصاص به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.