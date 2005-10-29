زمان ثبت نام و برگزاري آزمون هاي تافل و تي اس اي اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، علاقمندان به شركت در اين آزمون ها مي توانند با به همراه داشتن مدارك مربوطه شامل دو قطعه عكس، معادل ريالي مبلغ 140 دلار هزينه ثبت نام و كارت شناسايي معتبر عسكدار از روز يكشنبه 15 آبان ماه لغايت روز دوشنبه 7 آذر ماه سال جاري به سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه كنند.

به گزارش "مهر"، نحوه برگزاري آزمون TSE به دو صورت تلفني مستقيم و ضبط مكالمه است كه در روش تلفني، داوطلب به سازمان سنجش مراجعه مي‌ كند و طي تماسي كه از سوي سازمان با موسسه ETS انجام مي ‌گيرد، داوطلب به سوالات پاسخ مي‌ دهد و به طور همزمان پاسخ هاي او ضبط مي‌ شود و پس از بررسي كارنامه داوطلب ارسال مي‌ شود.

در خصوص روش ضبط مكالمه نيز نواري از سوي موسسه به سازمان ارسال مي ‌شود. سازمان اين نوار را در دستگاه گذارده و داوطلب با شنيدن نوار به سوالات پاسخ مي‌ دهد. پاسخ ‌ها ضبط و نوارها به موسسه ETS فرستاده مي شود.

طبق استاندارد موسسه ETS براي هر 4 نفر بايد يك خط تلفن مستقيم در نظر گرفته شود. در ايران نيز به دليل تعداد كم شركت كنندگان، روش تلفني مستقيم اجرا مي‌شود كه در صورت افزايش متقاضيان اين آزمون در لابراتوارهاي زبان اجرا خواهد شد.