100 هزار راس دام زنده از بنادر هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله كناری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: این تعداد دام از اوایل شهریورماه سال جاری تاكنون در پی مجوزی كه با پیگری و مساعدت استاندار هرمزگان و دكتر حقیقی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ریاست جمهوری با هدف كمك به ساحل نشینان و دامداران كشور و رونق بخشی به تجارت فرامرزی برای صادرات دام سبك زنده از استان صادر شده، صادر گردیده است.

وی با بیان اینكه صدور این مجوز برای پاسخ‌گویی به بازار خوب دام سبك زنده در كشورهای عربی جنوب خلیج فارس و دریای عمان نیز بوده، یادآور شد: صادرات رسمی و قانونی دام سبك با توجه به قاچاق دام طی سال های اخیر از مرز استان ثمرات زیادی برای اقتصاد استان و كشور دارد.

به گفته این مسئول، علاوه بر اینكه آرامش بسیار خوبی كه در سواحل و داخل كشور از نظر عدم انجام قاچاق دام سبك در پی این رویه حاكم شده است، شاهد رضایتمندی دست اندركاران حوزه پرورش دام نیز هستیم.

دبیر كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان همچنین افزود: این میزان دام از تمام سطح كشور از جمله استان های مركزی، فارس، خراسان رضوی، كرمانشاه، خراسان جنوبی، همدان و تهران بوده است كه استان فارس بیشترین میزان صادرات دام سبك را به خود اختصاص داده است.

كناری در پایان از تمامی ساكنین نوار ساحلی استان كه علاقمند به صادرات دام زنده سبك خود هستند، خواست با توجه به روند شفاف و ساده صادرات دام سبك و مجوزهای اخذ شده كه استان در پیگیری آن بیشترین نقش داشته است، از این فرصت برای رونق زندگی و منطقه مربوطه استفاده و با مراجعه به ادارات دامپزشكی شهرستان متبوع یا سایت دامپزشكی كشور اقدامات لازم را صورت دهند.