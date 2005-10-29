آمار تصادفات با احداث پاركهاي تفريحي كاهش مي يابد

عطاءالله رباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت : وجود پاركهاي تفريحي در شهرهايي مانند كرج كه مسافران بين شهري فراواني از آن عبور مي كنند ، منجر به ايجاد آسايش خاطر مسافران خواهد شد .

رباني افزود : اين كار در عين حال منجر به شناخت شهر توسط مسافران عبوري و نيز جذب توريسم در كرج خواهد شد.

وي با اشاره به آمار بالاي تصادفات و حوادث خاطر نشان كرد : بيشتر تصادفات در ورودي شهرها اتفاق مي افتد و احداث پاركهاي تفريحي مي تواند منجر به كاهش آمار تصادفات نيز شود .

رباني ، يادآور شد : اين پاركها در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه نيز براي اسكان بسيار مناسب هستند و با توجه به اينكه احتمال آسيب ديدن اين پاركها كمتر است ، مي توان از آنها به عنوان مكانهايي براي استقرار آسيب ديدگان ، بيمارستان صحرايي و غيره بهره برد .

معاون فني و عمراني فرمانداري كرج ادامه داد : اهداف توجيه كننده طرح همگي قانع كننده هستند و بزودي اين كار در دستور كار سازمان پاركها قرار خواهد گرفت .

رباني گفت : بر اساس مصوبه آخرين جلسه كارگروه فضاي سبز در فرمانداري كرج قرار است سه كيلومتر از سمت ورودي و سه كيلومتر نيز از سمت خروجي شهرستان كرج تبديل به پارك و فضاي سبز شود .