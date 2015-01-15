شاخص های فرهنگی واجتماعی کردستان برمبنای دیدگاه علمی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی شامگاه چهارشنبه در جلسه کانون هم اندیشی توسعه فرهنگی و اجتماعی استان در سنندج با بیان اینکه توسعه فرهنگی مبحثی کیفی است، گفت: در گام نخست باید شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی استان را مشخص و سپس براساس آنها حرکت کنیم.

وی عنوان کرد: نگاهی کلی و کلان نگر نباید به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم بلکه باید در این راستا به ساختارهای بومی و محلی توجه بیشتری شود.

وی اظهارداشت: دیدگاه علمی باید نسبت به شاخص های توسعه فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم و براین اساس اقدام به شناسایی و مشخص کردن این شاخص ها کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: هرچند منبع تغذیه دیدگاه علمی هم توجه به نگاه عمومی است ولی از آنجا که هدف تعیین چشم اندازی چندین ساله است لذا باید کار برمبنای علم صورت گیرد.

خلیل غلامی یکی از اساتید دانشگاه کردستان هم در این جلسه زبان را یکی از مسائل اصلی حوزه فرهنگ در استان خواند و خواستار تدریس زبان کردی در دانشگاه شد.

وی عنوان کرد: امروزه فلسفه و روش زندگی مردم نسبت به گذشته دستخوش تغییرات و تحولات زیادی شده است و لذا مطالبات آنها هم به مراتب افزایش پیدا کرده است.