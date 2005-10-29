گزارش كامل ديدار اعضاي هيات مديره اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع كنندگان فيلم ايران با جعفري جلوه

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اعضاي هيات مديره اتحاديه تهيه كنندگان وتوزيع سينماي ايران متشكل از: جهانگيركوثري ، منوچهرمحمدي ، مرتضي شايسته ، هوشنگ نورالهي ، سيد غلامرضا موسوي ، مجيد قاري زاده ، حسين فرحبخش ، اصغربانكي ، بيژن امكانيان وعلي آشتياني پوردراولين ديداررسمي خود با محمد رضا جعفري جلوه ضمن اظهارخوشحالي ازانتخاب فردي كه با سابقه فراوان مديريت فرهنگي ، مسئوليت معاونت امورسينمايي را پذيرفته است ، آمادگي اتحاديه تهيه كنندگان را براي همه گونه همكاري وهمراهي با جعفري جلوه اعلام كردند .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي معاونت امورسينمايي وسمعي وبصري، ايجاد واثبات امنيت شغلي ، تقويت فضاي پرنشاط براي توليد درسينما ، حفظ روحيه تعامل وچهره به چهره شدن با صفوف ، توجه لازم به تمامي اصناف سينمايي ، نيازجامعه كنوني به ساخت آثاردرتمام گونه هاي سينمايي ، توجه به سيستم پخش وتوزيع فيلم ، تجديد نظردرسياست هاي حمايتي وهدايتي ، احياي مجدد رايت تلويزيوني ، بازنگري درقوانين شبكه نمايش خانگي ، توجه لازم به بازارهاي جانبي ازدست رفته رايت هاي فرهنگي ، احياء بازارهاي بين المللي ، بازنگري درسياست هاي سينمايي وپخش وعرضه فيلم ها درعرصه بين الملل ، برنامه ريزي كلان وعملياتي با هدف ساخت وبهره برداري سالنهاي سينما درسراسركشورازمهمترين مواردي بودند كه توسط اعضاي هيات مديره اتحاديه تهيه كنندگان مطرح شده ومورد بحث وبررسي وتبادل نظرقرارگرفتند .

اين گزارش حاكيست : محمد رضا جعفري جلوه با اظهارخوشحالي ازبرگزاري جلسات گفت وگوي عمومي با اصناف وبه خصوص اتحاديه تهيه كنندگان ، تصريح كرد : اتحاديه نقش محوري را درسينما دارد وبه تعبيري مي تواند سنگ زيرين آسياب باشد كه البته اين نقش ، نقش بسياربزرگ ومهمي است وتوان زيادي را نيزمي طلبد چرا كه پايه واساس كارمحسوب مي شود ومديريت فرهنگي نيزسنگ زيرين آسياب است كه بايد فعاليت اصلي را انجام دهد وضمن اينكه فشارها وسختي ها را تحمل مي كند وعطش وهوس كمتري براي نماياندن خود دارد ، صبورانه ، مشاركت جووحمايت گر، فرصت بروزوظهوروتجلي به هنرمند صاحب ايده وانديشه مي دهد وبي نام ونشان با او به تاليف مشترك مي پردازد ، جعفري جلوه تاكيد نمود : شما تهيه كنندگان درسهم وجايگاه خود به مديريت فرهنگي سينما مشغوليد ، چه به اين نقش معترف باشيد وچه تعبيرديگري را لحاظ كنيد : ومديريت ، خاصه مديريت فرهنگي كاربسيارحساس ومهمي است ، معلمي است . البته معلم كلاس انشا نه كلاس ديكته ، كه مثل شمع مي سوزد ، خون دل مي خورد وطبيبانه با كاروراه مواجه مي شود ، سقف بلندي است كه مجال خلاقيت وحريت مي دهد وصد البته فضا را محافظت مي كند ، فضاي امني است براي نيل به مقصود ، مديرفرهنگي به مثابه نردباني است براي صعود كساني كه شايستگي صعود را دارند ومديرفرهنگي ، هم بايد اين شان را براي خود بپذيرد وهم آن را احرازكند .

به گزارش "مهر" معاون امورسينمايي وسمعي وبصري درادامه سخنانش افزود : انتظارشما ازمن به عنوان يك خدمتگزاراين است كه دراين فضا حضورداشته واجازه دهم كه هركسي با موضوع مطبوع خودش به خلق اثربپردازد . آري من به عنوان يك مسئول فرهنگي بايد سقف بلند افراخته اي باشم . سرشارازمجال تجلي وپروازهاي بلند ، براي شما وبراي آنها كه به اقدام مشترك ما وشما نيازمندند ، يعني هنرمند سينماگرمولف اما من وشما مي بايست اين صحنه را به گونه اي حفاظت ، نظارت ، حمايت وبرنامه ريزي كنيم كه فضاي لجام گسيخته بي ضابطه وبي معنايي حاصل نشود .

جعفري جلوه با اشاره به مواردي كه سبب به وجود آمدن بحران درسينماي ايران وجهان شده است ، توليد متين ومتوازن يك اثرهنري را مبتني برسه عامل : نيازومصلحت مخاطب دانست وتصريح كرد : دليل اصلي وجود بحران درسينما اين است كه تنها عامل ميل مخاطب درنظرگرفته شده ومصلحت ونيازاو. به ويژه نيازاوبه فراموشي سپرده شده ويا دريك مسيرفرعي وبيراهه طي طريق مي كند . وي تنها راه رسيدن سينماي كشوررا به مقصد متعالي خود توجه به هرسه عامل ياد شده دانست .

معاون امورسينمايي وسمعي وبصري دربخش ديگري ازسخنانش به عامل مخاطب گريزي ازسينما اشاره كرد وگفت: ترديد نكنيد كه با جمع كثيري ازمخاطبانتان ارتباط نداريد . هنوزبسياري ازخانواده ها به سينما نمي آيند ومي بايست حداكثرتغييروتحول درنوع نگاه اين گروه نسبت به سينما پديد آيد وشما بايد با مراقبت هاي اخلاقي وتنوع محصولات ، فرصتهاي برابررا براي مخاطبان سينما فراهم كنيد . مخاطب بخشي ازسينماست وامنيت اوامنيت سينماست . جعفري جلوه ادامه داد: بايد به مخاطباني كه به سينما نمي روند توجه كرده ومخاطبان بالقوه را بالفعل كنيد . اين مساله با ورود به حوزه هاي اصيل مفهومي ، موضوعي وخيال انگيزميسراست . چرا كه اصالت وخيال انگيزي سينما عامل اصلي دامن زدن به حس شگفت انگيزآرزومندي واميد به كمال وامربرتراست . وي با تعبيراينكه سينماي ملي سينماي هويت ، سينماي واقعيت وسينماي اميد است .

هرگونه هويت ستيزي ، واقعيت گريزي ، ياس آفريني وتحقيرغرورملي را مقابله با سينماي ملي برشمرد وگفت : واقع گرائي ، واقع نمائي ونقد واقعيت ، جايگاه ويژه اي درسينماي ملي دارد، اما بايد دقت كنيم كه اسيرمادي ترين محسوس ترين ونازل ترين سطح تلقي ازواقعيات نشويم .

معاون امورسينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با اشاره به وجود دوسرمايه بزرگ كشور، اول : ميراث كهن مكتوب ، يعني ادبيات غني داستاني بسيارجذاب واصيل ودوم : قابليت وتجربه گرانقدرسينماگران به مثابه بدنه تواناي سينماي ايران ، اين شرائط را فرصت بزرگي براي پيشبرد اهداف وبرنامه هاي مديريت سينماي ايران ذكركرد وتصريح نمود : اعتماد ، خوشنودي ، اميد اوليه وداشته هاي فردي وجمعي شما براي من بزرگترين سرمايه درمديريت سينما است ، شما بهترين وصميمي ترين جمع ، وبه واقع يك خانواده را درسينماي ايران داريد . البته ما بايد با هم بي پرده نيزحرف بزنيم وصريحا تعامل وتعاطي افكاركنيم ودائما مينا ومقصد مشترك را كه متضمن منافع ومصالح ملي به يكديگرگوشزد كنيم .

جعفري جلوه با تاكيد براين مساله كه درنظردارد با تشريك مساعي خبرگان واهل نظر درسينما راهكارهاي اجرايي براي تامين مسائل معيشتي واجتماعي وارتقاي سطح آموزشي سينماي ايران بيابد به مساله اقتصادي سينما اشاره كرد وخطاب به تهيه كنندگان گفت : شما به درستي دغدغه كسب ومعاش داريد ، چرا كه مي فرمايد : الكاسب حبيب الله ، معاش واقتصاد سينما دغدغه وحرف كاملا صحيحي است . وصحيح ترنتيجه شرافتمدانه اين چرخه معاش وجنبه اقتصادي صنعتي سينماست . يعني ارجحيت وجه فرهنگي وهنري كه جنبه هاي معنايي ، غنايي ، فضيلتي وارزشي را به ما يادآوري مي كند ، توامان بودن اين دووجه سبب مي شود تا پيش ازپيش با حركت ارزشمند وصحيح به سوي هنر- صنعت سينما رهنمون شويم .

جعفري جلوه درادامه با اشاره به لزوم انجام آسيب شناسي براي برنامه ريزي مشترك تصريح كرد : قبل ازآنكه ديگران شما را آسيب شناسي كنند تلاش كنيد تا خودتان ، خودتان را ارزشيابي وآسيب شناسي كنيد وببينيد چگونه مي توانيد بهترباشيد ، وي لزوم وجود اتاق فكردرسينماي ايران را ضروري دانست وبربهره گيري ازتجارب ارزشمند گذشته ونگاه اميدوارانه به فردا دربرنامه ريزي هاي سينما تاكيد نمود : معاون امورسينمايي وسمعي وبصري به ايجاد جريان نقد صحيح براي ترميم نقاظ ضعف وتقويت نقاط قوت كه لازمه فضا سازي وبستريابي مديريت فرهنگي است اشاره كرد وگفت : نقد ، شيوه ناپيدا ، پوشيده ، ظريف وپيچيده مديريت فرهنگي است ونبايد ازآن غافل بود .معاون امورسينمايي درخاتمه سخنانش با يادآوري اصالت ، عظمت ، هويت ،ديرينه وپيشينه فرهنگي وتمدني ايران اسلامي ، ازتهيه كنندگان دعوت كرد تا براي وصول به سينماي ملي كه مقصد مشترك سينماگران ومديريت دولتي است با فداكاري ، سعه صدروعدول ازخود دراحيا وقوام سينماي ملي ، همت جمعي داشته وبراي رسيدن به اين مقصود ازهيچ گونه تلاشي فروگذارنشود .