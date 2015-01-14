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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۱۱

در ادامه سفر اروپایی؛

ظریف جمعه به پاریس می رود/ محور مذاکرات وزیر امور خارجه در اروپا

ظریف جمعه به پاریس می رود/ محور مذاکرات وزیر امور خارجه در اروپا

وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به به برلین و بروکسل روز جمعه عازم پاریس خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان که امروز در ژنو مذاکرات دو جانبه ای با همتای آمریکایی خود داشت قرار است فردا در ادامه سفر اروپایی خود عازم برلین خواهد شد  و با همتای آلمانی دیدار می کند. ظریف سپس برای دیدار با موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بروکسل می رود و روز جمعه همتای فرانسوی خود را در پاریس ملاقات خواهد کرد .

بر اساس این گزارش طریف قرار است در این سفر با همتایان خود به بررسی اخرین تحولات مربوط به روابط ایران و اتحادیه اروپا و راه های پیش رو برای تقویت این مناسبات بپردازد.

همچنین از دیگر محورهای این سفر گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته ای و ضرورت بهره برداری از فرصت استثنایی حاضر برای حل و فصل نهایی این بحران ، گفتگو درباره روش های تثویت مناسبات در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین و ضرورت اجماع جهانی پیرامون مبارزه اساسی و همه جانبه و بدون تبعیض با تروریسم ، افراط و خشونت به عنوان نگرانی مشترک ملت ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف است.

وزیر امور خارجه در این دیدارها بر ضرورت اجتناب از توهین به مقدسات پیروان مذاهب و ادیان به هر دلیل و بهانه تأکید و به بررسی تحولات منطقه ای و ضرورت توقف حمایت های علنی و غیرعلنی برخی طرف های منطقه ای و فرامنطقه ای از گروه های شناخته شده تروریستی و خشونت طلب به منظور تقویت ثبات و امنیت در منطقه خواهد پرداخت.

کد مطلب 2465353

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