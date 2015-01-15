به گزارش خبرنگار مهر، فرید آخوند‌زاده پس از پایان دیدار تیم‌های سفیر قم و میزان فردای خراسان در لیگ دسته اول والیبال که شامگاه چهارشنبه رد قم برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز بازی بسیار خوبی انجام دادیم و باید به بازیکنانم تبریک بگویم که توانستند فعل خواستن را صرف کنند و تیم صدرنشین لیگ را شکست دهند.

وی افزود: چند بازیکن به تیممان اضافه کرده‌ایم و تیم ما در مرحله نخست با توجه به جوانی و میانگین سنی پایین خود نتایج خوبی کسب نکرد و تصمیم گرفتیم چند بازیکن باتجربه به تیم اضافه کنیم تا بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج بهتری بگیریم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: در بازی قبلی برابر کاله در آمل هم در شرایطی بازنده شدیم که بازنده سربلندی بودیم و ۲ ست از این تیم قدرتمند گرفتیم و بازیکنانی که در نیم فصل دوم به ما اضافه شدند کمک زیادی به تیم ما کردند.

آخوندزاده بیان داشت: امیدوارم این روند در نیم فصل دوم ادامه پیدا کند و اعتقاد من این است که این ظرفیت را داریم که با جبران نتایج نیم فصل نخست و جمع آوری امتیازات در نیم فصل دوم بتوانیم به پلی آف برسیم.

وی عنوان کرد: تیم‌هایی هستند که از ما جلو‌تر هستند اما اختلاف بهترین آن‌ها با ما ۸ یا ۹ امتیاز است و در صورت پیروزی بر حریفانمان می‌توانیم به جمع بالانشینان برسیم.

سرمربی تیم والیبال سفیر قم خاطرنشان کرد: با توجه به میانگین سنی تیم ما، آینده خوبی را برای سفیر پیش بینی می‌کنم و امیدوارم موفقیت ما در این فصل نیز محقق شود و بتوانیم به هدفمان برسیم.