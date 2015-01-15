به گزارش خبرنگار مهر، رضا تابعی پس از پایان دیدار تیم های میزان فردای خراسان و سفیر قم در لیگ دسته اول والیبال کشور که شامگاه چهارشنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: امروز بازی خوبی از هر دو تیم شاهد بودیم و تیم سفیر قم با توجه به بازیکنان جوان و با انگیزه ای که داشت هوشیارتر عمل کرد و انگیزه و جوانی سفیر ، عامل پیروزی این تیم برابر صدرنشین بود.

وی افزود: در ست دوم مسابقه برق سالن در حالی که ما از حریف پیش افتاده بودیم قطع شد و سوال من این است که اگر این قطع برق عمدی نبود چرا در زمانی که تیم حریف جلو بود برق سالن قطع نشد.

سرمربی تیم والیبال میزان فردای خراسان گفت: من اتفاقی مشابه اتفاق امروز را حدود ۱۵ سال پیش دیده بودم که ما از حیف پیش بودیم و برق را قطع کردند و برای ما عجیب بود که امروز هم زمانی که جلو بودیم برق سالن رفت و باید بگویم به نظر من قطع برق سالن از سوی میزبان عمدی به نظر می‌رسید.

تابعی بیان داشت: قرار بود دیشب ساعت ۷ در سالن محل مسابقه تمرین داشته باشیم که وقتی به سالن رسیدیم سالن در اختیار تیم جانبازان بود و به ما ساعت ۸ سانس تمرینی دادند و تا زمانی که به خوابگاه رسیدیم ساعت ۱۱ شده بود و این ناهماهنگی ها صورت خوشی نداشت.

وی تصریح کرد: ما به خاطر این که برنامه فدراسیون والیبال به هم نریزد حاضر شدیم به جای ساعت ۴ در ساعت ۲ مسابقه دهیم اما دود این تصمیم به چشم ما رفت و برنامه های تیم میزان مختل شد.

سرمربی تیم والیبال میزان فردای خراسان خاطرنشان کرد: تیم سفیر تیم خوبی است و مربی بزرگی دارد و به آن ها بابت کسب پیروزی تبریک می گویم.