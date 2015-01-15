به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح پس از شکست تیمش برابر پیام مخابرات اصفهان در دیدار افتتاحیه سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر که شامگاه چهارشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی امشب، بازی بسیار خوبی بود و به لحاظ فنی در سطح بالایی برگزار شد و دو تیم نشان دادند که از نظر کیفیت فنی در سطح بالایی قرار دارند.

وی افزود: تفاوت تیم ما و تیم مخابرات اصفهان این بود که آن‌ها از موقعیت‌هایشان استفاده کردند اما ما در زیر سبد بی‌دقت بودیم و می‌توان گفت عامل شکست شهرداری آمل برابر مخابرات اصفهان بی‌دقتی در ضربات آخر بود.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری آمل گفت: در مقطعی از بازی، ۱۲ امتیاز از حریفمان پیش افتادیم اما بازی را از دست دادیم و فکر می‌کنم اگر موقعیت‌هایمان استفاده می‌کردیم اختلاف ما با تیم حریف بالای ۲۰ امتیاز می‌شد اما شرایط به شکل دلخواه ما پیش نرفت.

فلاح بیان کرد: فکر می‌کنم بازیکنان ما در زیر سبد تمرکز کافی نداشتند و تحت تاثیر جو بازی قرار گرفتند و همین سبب شد در حالی که پیروزی در دست ما بود به راحتی امتیازات را به حریف بدهیم و در مقابل از حملاتمان استفاده‌ای نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: گرچه امشب بازنده شدیم اما در مسابقات دوره‌ای چیزی مشخص نیست و تیم ما با وجود شکست نسبت به قهرمانی ناامید نیست و امیدواریم در ۲ بازی آینده برنده شویم و نتایج سایر مسابقات به شکلی رقم بخورد که باز هم مدعی قهرمانی شویم.