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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۵:۵۸

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری آمل:

می‌توانستیم با اختلاف ۲۰ گل برابر پیام مخابرات پیروز شویم

می‌توانستیم با اختلاف ۲۰ گل برابر پیام مخابرات پیروز شویم

قم - سرمربی تیم بسکتبال شهرداری آمل با بیان این که بازیکنان ما در زیر سبد تمرکز کافی نداشتند گفت: می‌توانستیم با اختلاف ۲۰ گل برابر پیام مخابرات پیروز شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاح پس از شکست تیمش برابر پیام مخابرات اصفهان در دیدار افتتاحیه سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر که شامگاه چهارشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی امشب، بازی بسیار خوبی بود و به لحاظ فنی در سطح بالایی برگزار شد و دو تیم نشان دادند که از نظر کیفیت فنی در سطح بالایی قرار دارند.

وی افزود: تفاوت تیم ما و تیم مخابرات اصفهان این بود که آن‌ها از موقعیت‌هایشان استفاده کردند اما ما در زیر سبد بی‌دقت بودیم و می‌توان گفت عامل شکست شهرداری آمل برابر مخابرات اصفهان بی‌دقتی در ضربات آخر بود.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری آمل گفت: در مقطعی از بازی، ۱۲ امتیاز از حریفمان پیش افتادیم اما بازی را از دست دادیم و فکر می‌کنم اگر موقعیت‌هایمان استفاده می‌کردیم اختلاف ما با تیم حریف بالای ۲۰ امتیاز می‌شد اما شرایط به شکل دلخواه ما پیش نرفت.

فلاح بیان کرد: فکر می‌کنم بازیکنان ما در زیر سبد تمرکز کافی نداشتند و تحت تاثیر جو بازی قرار گرفتند و همین سبب شد در حالی که پیروزی در دست ما بود به راحتی امتیازات را به حریف بدهیم و در مقابل از حملاتمان استفاده‌ای نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: گرچه امشب بازنده شدیم اما در مسابقات دوره‌ای چیزی مشخص نیست و تیم ما با وجود شکست نسبت به قهرمانی ناامید نیست و امیدواریم در ۲ بازی آینده برنده شویم و نتایج سایر مسابقات به شکلی رقم بخورد که باز هم مدعی قهرمانی شویم.

کد مطلب 2465362

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