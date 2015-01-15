نماینده زنجان با پیروزی برابر ایثار قم شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور چهارشنبه شب در سالن شهدای بهزیستی قم ادامه یافت و در دومین دیدار برگزار شده، تیم ایثار قم در کمال ناباوری برابر زنجان مغلوب شد.

در این مسابقه که در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار شد تیم ایثار قم در حالی برابر حریف خود قرار گرفت که در دور مقدمانی ۴ بار با این تیم روبرو شده بود و در هر ۴ مسابقه به برتری رسیده بود اما در این مرحله با شکست برابر این تیم از قهرمانی دور شد.

در این مسابقه تیم ایثار قم از‌‌ همان کوار‌تر نخست با اختلافی ناچیز از حریف خود عقب افتاد و همین اختلاف تا پایان مسابقه حفظ شد گرچه ایثار در ثانیه‌های پایانی با تقدیم چند خطا به حریف سبب شد اختلاف پوئن افزایش یابد و در ‌‌نهایت، پیروزی۹۰ بر ۷۹ به سود هیئت جانبازان زنجان رقم خورد.

شاید زمانی که زنجانی‌ها در کوار‌تر نخست ۲۶ بر ۲۱ از حریف خود پیش افتادند هرگز فکر آن را نمی‌کردند که برنده این مسابقه باشند اما بی‌دقتی بازیکنان ایثار در زیر سبد و رد مقابل فرصت طلبی زنجانی‌ها در موقعیت‌های مشابه برتری آن‌ها برابر ایثار میزبان را رقم زد.

قضاوت داوران مسابقه نیز بار‌ها مورد انتقاد بازیکنان و کادر فنی تیم ایثار قم قرار گرفت و به نظر می‌رسید حداقل در یکی دو صحنه حق با تیم ایثار باشد.

بدین ترتیب ایثار که امسال با هدف شکستن طلسم نایب قهرمانی‌های پی در پی پا به مسابقات گذاشته باید در۲ بازی آینده پیروز شود و چشم انتظار شکست حریفان خود باشد.

تیم‌های شهرداری آمل، ایثار قم، پیام مخابرات اصفهان و هیئت جانبازان و معلولان زنجان ۴ تیم حاضر در این مرحله را تشکیل می‌دهند که دیدارهای خود را به صورت دوره‌ای در قم برگزار می‌کنند تا تکلیف قهرمان سوپرلیگ بسکتبال با ویلچر کشور در سال ۹۳ مشخص شود.