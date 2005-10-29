نمايشگاه قرآن كريم در دانشگاه آزاد واحد مشهد گشايش يافت

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، متن پيام آيت ا.. زنجاني كه توسط پسر ايشان سيد باقر زنجاني قرائت شد بدين شرح است: اگر جوانان به قرآن و عترت چنگ زنند، پراكنده نمي شوند. جوانان ايراني آينده سازان كشورند و بايد قبل از انجام هر كاري در خودسازي و اصلاح كشور تلاش كنند. چون جوانان ملت ايران، فرزندان امام خميني (ره) هستند اگر دشمنان اسلام افكار جوانان اين كشور را احاطه كنند با اندك غفلتي خون شهيدان انقلاب پايمال مي شود پس بايد براي رهايي از دام شيطان همگان بر قرآن و عترت معصومين متوسل شويم.

دكتر احمري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد واحد مشهد در خصوص برپايي نمايشگاه قرآن بيان داشت: در نمايشگاه قرآن كريم، غرفه هاي حلقه معرفت با دانشجويان و همچنين نرم افزارهاي صوتي و تصويري مذهبي، كارگاه خوشنويسي آثار قرآني و يك هزار عنوان كتب مذهبي و ديني با تخفيف ويژه در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.

دكتر حلمي رياست دانشگاه آزاد مشهد در پايان اين مراسم اظهار داشت: خداوند با نازل كردن آيه 17سوره رعد مردم را به بحث حق و باطل و وحدت و كثرت رهنمون مي كند و حق را به قطره باران و باطل را به كف رودخانه تشبيه كرده است به اين دليل كه اين قطره بعد از طي مسيري طولاني روزي به دريا وصل مي شود.