۱۸ هزار نفر بیکار در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری چهارشنبه شب در شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: خراسان جنوبی دارای ۱۵۰ هزار کیلومتر وسعت و ۷۳۲ هزار نفر جمعیت بوده که بعد نفر در کیلومتر پنج نفر است.
وی با بیان اینکه ۵۶ درصد جمعیت استان شهری و ۴۴ درصد آن نیز روستایی هستند، تصریح کرد: پراکندگی جمعیت در وسعت بالای استان سبب شده که خدمات رسانی به مردم به خصوص برای مجموعههای زیر مجموعه وزرات تعاون با مشکل روبه رو شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی جمعیت شاغل استان را ۲۲۹ هزار نفر عنوان کرد و گفت: همچنین در حال حاضر ۱۸ هزار نفر از جمعیت استان جویای کار هستند.
نرخ بیکاری در استان ۷.۵ درصد است
سنجری با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در فصل تابستان ۷.۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۳۵.۸ درصد است، عنوان کرد: بر اساس این نرخ، خراسان جنوبی سومین استان کشور بوده که پایینترین نرخ بیکاری در کشور را دارد اما ما این نرخ بیکاری را قبول نداریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان هزینههای هر خانواده از میزان درآمد آنها بیشتر است، بیان کرد: جمعیت شاغل استان از حداقل امتیازات اشتغال برخوردار نیستند و نسبت به سایر استانها بسیار مظلوم واقع شدهاند.
فعال بودن ۱۳ هزار کارگاه اقتصادی در استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۳۵.۵ درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، گفت: با وجود اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیلهای زیادی در بخش معدن بوده و با خشکسالیهای ۱۷ ساله دست و پنجه نرم میکند، اما بخش کشاورزی عمدهترین اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی در حال حاضر ۲۶.۵ درصد جمعیت شاغل استان در بخش صنعت و ۳۸.۲ درصد نیز در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند.
سنجری تعداد کارگاههای فعال استان را ۱۳ هزار مورد برشمرد و گفت: حدود ۹۸ درصد این کارگاهها، کارگاههای خرد و دارای زیر ۱۰ نفر عضو هستند.
غیر فعال بودن ۴۸ درصد تعاونیهای استان/ بلاتصدی بودن ۴۷ درصد پستهای سازمانی اداره کل تعاون
وی با اشاره به وجود دو هزار و ۴۲۳ تعاونی در خراسان جنوبی، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر ۵۲ درصد این تعاونیها فعال و مابقی نیز غیرفعال هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بلاتصدی بودن ۴۷ درصد پستهای سازمانی این اداره کل را مهمترین مشکل بخش تعاون استان عنوان کرد و افزود: پستهای مصوب این اداره کل ۱۹۲ نفر بوده که در حال حاضر تعداد پرسنل شاغل ما ۱۲۳ نفر است.
سنجری ادامه داد: همچنین بنا بر دستورالعمل وزراتخانه حسابهای دولتی زیرمجموعه وزرات به بانکهای زیرمجموعه این وزراتخانه منتقل شده اما به دلیل برخی محدودیتها امکان ارائه خدمات به پرسنل شاغل توسط بانکها مقدور نیست و حدود یک سال است که حتی یک ریال تسهیلات قرض الحسنه به آنها پرداخت نشده است.
وی با انتقاد از اعمال برخی محدودیتها برای جذب نیروی انسانی و خرید تجهیزات و امکانات از سوی دولت، اظهارکرد: این محدودیتها باید زمانی به استانی مانند خراسان جنوبی اعمال شود که این استان به حداقلهای موجود در سایر استانها برسد لذا نیاز است تا این استان به صورت ویژه دیده شود.
