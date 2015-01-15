به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی چهارشنبه شب در شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: در حال حاضر ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که ۷۱ درصد جمعیت شهری و ۴۲ درصد کل جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی تأمین اجتماعی بیرجند، گفت: مراحل ساخت این بیمارستان تا پایان سال جاری به پایان و تجهیزات آن نیز خریداری شده که نصب آن ۴۵ روز زمان می‌برد.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: امیدواریم این بیمارستان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌بردرای برسد.

درویشی همچنین با اشاره به پروژه ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی استان و مدیریت درمان این اداره کل، گفت: پیش‌بینی می‌شود این پروژه نیز تا پایان خردادماه سال آینده تکمیل و در هفته تأمین اجتماعی نیز افتتاح شود.

بیش از ۲۹ هزار نفر زیر پوشش صندوق بازنشستگی استان

مدیر صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی نیز در این جلسه تعداد کل مشترکان این سازمان را ۲۹ هزار و ۵۶۸ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۰۷ نفر شاغل و ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر نیز بازنشسته هستند.

حسن حاجی‌آبادی با اشاره به اینکه میزان وصول دریافتی این سازمان در هر ماه ۵۷ میلیارد ریال است، عنوان کرد: این در حالی است که این سازمان ماهانه مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال به عنوان حقوق به مشترکان خود پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر از مشترکان سازمان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: از سال ۸۵ تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ مورد تسهیلات قرض‌الحسنه به مشترکان پرداخت شده که از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ مورد در سال جاری پرداخت شده است.