به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان، محمد نیکی در این باره اظهارداشت: در صورت راه اندازی مجمع خیرین قرآنی در استان این انجمن میتواند با تعامل مناسب با جامعه قرآنی گامی موثر در رفع مشکلات فعالان قرآنی استان بردارد.
وی افزود: هرچه مشارکت مردم در انجام برنامههای قرآنی بیشتر شود ضریب اطمینان این فعالیتها نیز افزایش می یابد لذا باید تلاش کنیم تا فعالیتهای قرآنی در کشور به سمت مردمی شدن سوق پیدا کند.
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی استان قزوین تصریح کرد: مشارکت مردم در فعالیتهای قرآنی ضمن اینکه میتواند به توسعه این فعالیتها کمک کند موجب ترویج فرهنگ قرآنی نیز می شود.
این مسئول با اشاره به اهمیت قرآن در تقو.یت فضای معنوی جامعه و کاهش مشکلات روحی و روانی یادآورشد: ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی بر عهده یک سازمان خاص و یا دولت نیست و همه مسئولین و آحاد ملت باید برای ترویج این فرهنگ متعالی تلاش کنند تا شاهد بروز آثار ارزشمند معنوی ا« در جامعه باشیم.
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی استان قزوین با بیان ظرفیت های قرآنی استان اظهارداشت: خیرین استان قزوین می توانند در توسعه فرهنگ قرآنی و حمایت از فعالیتهای این بخش نقش موثری ایفا کنند و موانع و کمبودهای مورد نیاز را برای حضور علاقمندان بیشتری دبرای آموزش و انس با قرآن برطرف کنند تا کارها با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
نظر شما