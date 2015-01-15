۹۰ هزار تعاونی غیرفعال در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری چهارشنبه شب در دیدار با مدیران عامل تعاونی‌های خراسان جنوبی اظهارکرد: متاسفانه آنگونه که شایسته است تاکنون در مسیر توسعه کشور حرکت‌های قابل قبولی نداشته‌ایم.

وی بیان کرد: در سال جاری علی‌رغم پایین رفتن درآمد نفتی احساسی مبتنی بر امیدواری برای توسعه کشور در دولتمردان ما ایجاد شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید دارای اعتبار ملی و بین‌المللی است، افزود: امید است با اقدامات دولت مسیر کشور از حالت رکود به حالت رونق برسد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید منابع مالی کشور به گونه‌ای مدیریت شود که پایدار بمانیم، افزود: اصولا کشورها سه رکن اساسی از جمله تعاونی‌ها، دولت و بخش خصوصی برای اداره امور خود دارند که در این رابطه باید تعاونی‌ها آزاد و بی قید و بند دولت شوند.

وی با بیان اینکه تعداد یک‌هزار و ۲۷۰ تعاونی در خراسان جنوبی وجود دارد، بیان کرد: این تعاونی‌ها شامل تعاونی‌های کشاورزی، صنایع‌ دستی، فرش، صنعت و معدن است.

کلانتری ادامه داد: باید تعاونی‌های خراسان جنوبی فعال‌تر شوند و بخش زیادی از اشتغال و اقتصاد کشور را بر دوش بکشند.

وی با تاکید بر اینکه باید مدیریت در تعاونی‌ها متحول شود، افزود: تعاونی‌هایی که اعضای نامنسجم داشته باشند از پیشرفت لازم برخوردار نمی‌شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید همکاری‌ها بین تعاونی‌های خراسان جنوبی افزایش یابد، گفت: ارتباط تعاونی‌ها با بخش دولتی باید کاهش یابد زیرا با این اقدام، خوداتکایی تعاونی‌ها و زمینه پیشرفت این بخش فراهم می‌شود.

کلانتری بازاریابی را از ضرورت‌های قطعی تعاونی‌ها دانست و گفت: اگر تعاونی‌ها به دنبال موفقیت هستند باید بازاریابی خود را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه برخی از تعاونی‌ها در روند کار غیرفعال شده و برخی در آغاز فعال نشده است، گفت: در حال حاضر به صورت اسمی حدود ۹۰ هزار واحد تعاونی غیرفعال در کشور وجود دارد.

کلانتری با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم تا تعاونی‌های فعال را به گونه‌ای اطلاع‌رسانی و آموزش بدهیم تا فعال‌تر شوند، افزود: برای اصلاح و توسعه مدیریت تعاونی‌ها باید مدیریت تعاونی‌ها تقویت شود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در اختیار تعاونی‌های کشور است.