سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در خراسان جنوبی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی چهارشنبهشب در دیدار با مدیران عامل تعاونیهای خراسان جنوبی اظهارکرد: امید است مرزنشینان خراسان جنوبی از شکل معیشت مرزنشینان خارج و اقتصاد پررونقی را برای خود رقم بزنند.
وی با بیان اینکه تعاونیهای مسکن مهر در مجموع در کشور مشکلاتی داشتهاند، افزود: بخش تعاون مشکلات خاص خود را دارد که باید این مشکلات مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به خراسان جنوبی، تصریح کرد: در جریان این سفر ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکلات سرمایه در گردش بخش خصوصی خراسان جنوبی قول داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید تعاونیهای خراسان جنوبی فعالتر شوند، افزود: متاسفانه بیشتر سرمایهگذاران خراسان جنوبی در دیگر استانها مشغول به سرمایهگذاری شدهاند.
رضایی با بیان اینکه همراهی و همدلی در بخش تعاونیها اهمیت زیادی دارد، گفت: برای شکوفایی اقتصاد و توسعه اشتغال باید تعاونیهای خراسان جنوبی فعالتر شوند.
وی هدف از راهاندازی تعاونیها را منافع جمع عنوان کرد و بیان داشت: سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد در خراسان جنوبی افزایش یابد.
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: هم اکنون ۳۵ درصد اشتغال خراسان جنوبی در بخش کشاورزی است که متاسفانه در این بخش ما تنها ۲۲ درصد ارزش افزوده را شاهد هستیم.
وی با اشاره به ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان گفت: باید تعاونیهای مرزنشین خراسان جنوبی تقویت شوند.
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